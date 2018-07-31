Звезда сериала «Сваха» умерла на 56-м году жизни

Кузнецова умерла в воскресенье, ей было 55 лет. По слухам, актриса долгое время боролась с онкологией.

Наталья Кузнецова окончила ГИТИС, с 1984 года служила в столичном театре имени Ермоловой, где сыграла в спектаклях «Утиная охота — 90», «Барышня-крестьянка», «Язычники», «Бедность не порок» и других, передают РИА Новости.