Звезда сериала «Сваха» умерла на 56-м году жизни
31 июля 2018, 14:59
Причина смерти Натальи Кузнецовой официально не разглашается.
Кузнецова умерла в воскресенье, ей было 55 лет. По слухам, актриса долгое время боролась с онкологией.
Наталья Кузнецова окончила ГИТИС, с 1984 года служила в столичном театре имени Ермоловой, где сыграла в спектаклях «Утиная охота — 90», «Барышня-крестьянка», «Язычники», «Бедность не порок» и других, передают РИА Новости.
В кино дебютировала в начале 90-х, известна зрителям по ролям в фильмах «Дураки умирают по пятницам», «Сваха», «Жуков», «Темное царство», «Бигль».