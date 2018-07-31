Пять знаков Зодиака, жизнь которых изменится в августе 2018 года

Каждый месяц открывает перед нами новые возможности. Однако не все перемены бывают положительными. В августе 2018 году многим предстоит столкнуться с самыми большими переменами в жизни. Чтобы адаптироваться к ним, необходимо заранее подготовиться к предстоящим изменениям. Астрологи пришли к выводу, что в грядущем месяце жизнь пяти знаков Зодиака значительно изменится.

Телец

Представители этого знака Зодиака стремятся к стабильности и боятся любых перемен. Однако в августе 2018 года им предстоит столкнуться с кардинальными изменениями. В личной жизни Тельцов могут произойти как положительные, так и негативные перемены.

Вероятно, некоторым из них повезет обрести свою любовь. Других же могут ожидать конфликты и даже расставание со своей второй половинкой.

Серьезных изменений в других сферах жизни не ожидается. Если Тельцы пожелают начать жизнь с чистого листа, для этого у них есть все шансы, но необходимо проявить старания уже сейчас.

Лев

У этих представителей зодиакального круга появится возможность достичь успехов во всех сферах жизни, но для этого им предстоит отпустить прошлое и перестать боятся перемен. Внутренняя энергия и целеустремленность Львов может поспособствовать карьерным успехам. Львы, которые до сих пор не обрели свою вторую половинку, смогут встретить настоящую любовь. Однако для этого необходимо поработать над собой и избавиться от таких негативных качеств, как излишняя самоуверенность и нарциссизм.

В целом предстоящий месяц не доставит Львам много неприятностей.

Если представители этого знака Зодиака строят грандиозные планы по улучшению жизни, то им не стоит делиться своими намерениями с другими людьми,

так как недоброжелатели могут помешать в любой момент.

Дева

В августе 2018 года Дев ожидает огромный успех в личной жизни. В первую очередь тех, кто еще не встретил своего спутника жизни: для этого необходимо как можно больше времени проводить вне дома, расширять круг общения и не избегать новых знакомств, которые в любой момент могут перерасти в нечто большее. Также

не стоит бояться делать первый шаг и проявлять внимание к представителям противоположного пола, несмотря на то, что смелость в любовной сфере - не самое главное качество Девы.

Астрологи уверяют, что в предстоящем месяце представители этого знака Зодиака смогут отнестись благосклонно к любым переменам, даже если они сильно отразятся на их привычной жизни.

Стрелец

Стрельцы, стремящиеся достичь карьерного роста и получить расположение руководства, смогут добиться своих целей. Астрологи уверяют, что

старания и упорство представителей этого знака Зодиака наконец-то будут замечены, а значит - покорить новые вершины и завоевать авторитет будет несложно.

Однако некоторым Стрельцам предстоит делать выбор между карьерой и личной жизнью, опираясь на свои приоритеты. Чтобы месяц не доставил этому знаку Зодиаку много хлопот, необходимо принять решение заранее, иначе сделать это потом будет гораздо сложнее.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака чувствуют предстоящие перемены на подсознательном уровне, поэтому, возможно, уже сейчас они могут ощутить, что вскоре им предстоит столкнуться с изменениями в жизни, касающимися работы.

Чтобы справиться с возможными трудностями,

предстоит набраться терпения и хорошо постараться. Положившись не только на свои силы, но и на поддержку близких людей, Рыбы смогут преодолеть любые повороты судьбы.