Аскольд Запашный госпитализирован после падения с водных лыж

«Аскольд действительно в больнице, но там нет ничего серьезного, все нормально, все хорошо, - сказала Запашная. - Вчера он был в Подмосковье, катался по водоему на водных лыжах, упал и нахлебался воды. Сейчас прочистят желудок, и сегодня же выпишут».