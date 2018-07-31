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Аскольд Запашный госпитализирован после падения с водных лыж

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Аскольд Запашный с тигром.

ФОТО: Anton Denisov/RIA Novosti

Дрессировщик и Заслуженный артист России Аскольд Запашный был экстренно госпитализирован. Его доставили в одну из московских больниц.

Об этом ТАСС сообщила во вторник мать дрессировщика Татьяна Запашная, исполняющая обязанности первого заместителя директора Большого Московского цирка.

«Аскольд действительно в больнице, но там нет ничего серьезного, все нормально, все хорошо, - сказала Запашная. - Вчера он был в Подмосковье, катался по водоему на водных лыжах, упал и нахлебался воды. Сейчас прочистят желудок, и сегодня же выпишут».

Ранее СМИ сообщили, что Аскольд Запашный экстренно госпитализирован с подозрением на панкреатит.

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