Аскольд Запашный госпитализирован после падения с водных лыж
31 июля 2018, 12:45
Дрессировщик и Заслуженный артист России Аскольд Запашный был экстренно госпитализирован. Его доставили в одну из московских больниц.
Об этом ТАСС сообщила во вторник мать дрессировщика Татьяна Запашная, исполняющая обязанности первого заместителя директора Большого Московского цирка.
«Аскольд действительно в больнице, но там нет ничего серьезного, все нормально, все хорошо, - сказала Запашная. - Вчера он был в Подмосковье, катался по водоему на водных лыжах, упал и нахлебался воды. Сейчас прочистят желудок, и сегодня же выпишут».
Ранее СМИ сообщили, что Аскольд Запашный экстренно госпитализирован с подозрением на панкреатит.