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Младшая дочь растет точной копией Аршавина: смотри фото!

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Алиса Аршавина с дочерью.

ФОТО: скриншот

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса вновь заставила говорить о себе. Супруга звезды спорта похвасталась трогательным кадром.

Алиса опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых Андрей позирует вместе с маленькой дочкой Есенией на футбольном поле. Примечательно, отец и наследница облачены в одинаковую спортивную форму, пишет Дни.ру.

"Мои. Игра закончилась. Победа Кайрата. Поле опустело. И два блуждающих, моих любимых, одиноко шагающих, по зеленой шелковистой травке, как по лужайке и, провожающих взглядом зрителей, о чем-то думаю, мечтают. И им просто хорошо вместе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала супруга спортсмена под снимком.

В комментариях пользователи Сети отметили, что малышка растет папиной копией. Кроха унаследовала от Аршавина светлые волосы и глаза.

Напомним, что Андрей Аршавин стал одним из самых обсуждаемых российских футболистов не только благодаря своим успехам на поле, но и из-за скандалов, в том числе и в личной жизни. Сперва общественность обсуждала его развод с ведущей Юлией Барановской, а затем сложные взаимоотношения в новой семье. Однако, никакие слухи о мимолетных романах звезды спорта на стороне не могут поколебать этот союз Андрея и Алисы. 

Аршавина не отстает от мужа. В последние полгода ее имя также стало ассоциироваться со скандалом. Аршавина устроила дебош на борту самолета, а после угрожала модели, которая была замечена в компании ее благоверного.

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