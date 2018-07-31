Младшая дочь растет точной копией Аршавина: смотри фото!

Алиса опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых Андрей позирует вместе с маленькой дочкой Есенией на футбольном поле. Примечательно, отец и наследница облачены в одинаковую спортивную форму, пишет Дни.ру.

"Мои. Игра закончилась. Победа Кайрата. Поле опустело. И два блуждающих, моих любимых, одиноко шагающих, по зеленой шелковистой травке, как по лужайке и, провожающих взглядом зрителей, о чем-то думаю, мечтают. И им просто хорошо вместе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала супруга спортсмена под снимком.

A post shared by Алиса Аршавина (@alisia_arshavina) on Jul 29, 2018 at 9:48am PDT

В комментариях пользователи Сети отметили, что малышка растет папиной копией. Кроха унаследовала от Аршавина светлые волосы и глаза.

Напомним, что Андрей Аршавин стал одним из самых обсуждаемых российских футболистов не только благодаря своим успехам на поле, но и из-за скандалов, в том числе и в личной жизни. Сперва общественность обсуждала его развод с ведущей Юлией Барановской, а затем сложные взаимоотношения в новой семье. Однако, никакие слухи о мимолетных романах звезды спорта на стороне не могут поколебать этот союз Андрея и Алисы.

A post shared by Алиса Аршавина (@alisia_arshavina) on Jul 26, 2018 at 12:09pm PDT

Аршавина не отстает от мужа. В последние полгода ее имя также стало ассоциироваться со скандалом. Аршавина устроила дебош на борту самолета, а после угрожала модели, которая была замечена в компании ее благоверного.