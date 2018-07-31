Пьяный Билан устроил дебош на собственной свадьбе

Видеозапись обнародовала продюсер Димы Билана Яна Рудковская на своей страничке в социальной сети Instagram. "Как только уедешь отдыхать ,обязательно что-нибудь случится – это потому что пить меньше надо ! Пьяная любовь до добра не доводит! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Рудковская.

В ролике толпа людей (видимо, гости) бежит за Димой Биланом, облаченным в светлый праздничный костюм. Сам же артист пытается догнать некоего мужчину. Но его опережает другой человек, который дает убегающему хорошего пинка и валит на землю. Тут как раз подоспели женщина в подвенечном наряде, вероятно, являющаяся невестой, и другая дама.

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 30, 2018 at 12:16am PDT

Обе схватили еле держащегося на ногах Билана и попытались оттащить. "Дима, стой! Дима, нет!", "Милиция!!" – слышатся голоса на видео. При этом параллельно происходит драка между другими неизвестными мужчинами, однако ее плохо видно, потому что обзор закрывают кустарники. Весьма эпично смотрится аккомпанирующий на аккордеоне то ли приглашенный музыкант, то ли гость.