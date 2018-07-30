Вызов Ким Кардашян? Горячее фото Насти Каменских в леопардовом купальнике

В последнее время сложно не заметить, что мода на болезненую худобу и так называемый "героиновый шик" осталась в прошлом. Теперь все больше девушек мечтают об аппетитных формах, передает Viva.
Не последнюю роль в изменении представлений об идеальной фигуре сыграла и голливудская звезда Ким Кардашян. Многие хотят быть похожими на знаменитость не только в стиле одежды, но и во внешности. Не исключение даже популярные отечественные звезды!
Так, поклонники Насти Каменских заподозрили певицу в чрезмерном подражании Ким. Одним из доказательств стал новый "горячий" снимок звезды в леопардовом купальнике, на котором Настя хвастается аппетитными формами. Фотография вызвала бурю обсуждений среди подписчиков Каменских: одни начали восхищаться фигурой звезды, другие, наоборот, отметили, что певица потеряла свою индивидуальность.