Актер из «Дальнобойщиков» вышел погулять с собакой и умер
30 июля 2018, 15:44
Скончался актер Сергей Шеховцов. 56-летний артист скончался во время прогулки с собакой. О его кончине сообщила пресс-служба московского театра «Современник».
«Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце», — говорится в сообщении театра.
Шеховцов долгие годы работал с «Современником». Кроме того, он снимался в таких сериалах, как «Дальнобойщики», «Маросейка, 12», «Кровавая барыня», «Жизнь и судьба».