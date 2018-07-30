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  • Актер из «Дальнобойщиков» вышел погулять с собакой и умер

Актер из «Дальнобойщиков» вышел погулять с собакой и умер

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ФОТО: Кадр из сериала

Скончался актер Сергей Шеховцов. 56-летний артист скончался во время прогулки с собакой. О его кончине сообщила пресс-служба московского театра «Современник».

«Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце», — говорится в сообщении театра.

Шеховцов долгие годы работал с «Современником». Кроме того, он снимался в таких сериалах, как «Дальнобойщики», «Маросейка, 12», «Кровавая барыня», «Жизнь и судьба».

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