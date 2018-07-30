«Бесстыжая!»: Анна Седокова в прозрачном платье подверглась жесткой критике

Больше всего говорили о Анне Седоковой, которая затмила коллег по количеству инфоповодов. К примеру, в один из вечеров мать троих детей вышла на красную дорожку в невероятно сексуальном наряде.

Певица была одета в черное боди и платье-сетку. В этот раз акцент был сделан не на декольте, которое так любит демонстрировать Анна, а на пятую точку.

Большинство посчитало его неприличным. Вот что они писали: "Бесстыжая", "Каждый показывает то, что у него есть, и если у нее нет ничего кроме задницы, то на нее и смотрите!", "Ну совсем бы не одевала этот наряд. А голышом? Не жарко и комфортно", "Такой наряд не годится для Баку, нужно уважать обычаи страны, куда приезжаешь. Некрасиво!", "Девушка ищет себе нового мужа?".