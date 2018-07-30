«Бесстыжая!»: Анна Седокова в прозрачном платье подверглась жесткой критике

С 26 по 29 июля в Баку проходил музыкальный фестиваль "Жара". На нём было собрано около 80 звезд, преимущественно российской и украинской эстрады. Каждый старался выделиться, как мог. Но внимание в основном было приковано к экстравагантным нарядам знаменитостей.
Больше всего говорили о Анне Седоковой, которая затмила коллег по количеству инфоповодов. К примеру, в один из вечеров мать троих детей вышла на красную дорожку в невероятно сексуальном наряде.
Певица была одета в черное боди и платье-сетку. В этот раз акцент был сделан не на декольте, которое так любит демонстрировать Анна, а на пятую точку.
Подписчики официального аккаунта фестиваля "Жара" принялись комментировать образ Анны на фото.
Большинство посчитало его неприличным. Вот что они писали: "Бесстыжая", "Каждый показывает то, что у него есть, и если у нее нет ничего кроме задницы, то на нее и смотрите!", "Ну совсем бы не одевала этот наряд. А голышом? Не жарко и комфортно", "Такой наряд не годится для Баку, нужно уважать обычаи страны, куда приезжаешь. Некрасиво!", "Девушка ищет себе нового мужа?".
Защищало певицу лишь несколько людей: "Вы знаете, что такое сценический образ? Она же не на прогулку вышла".