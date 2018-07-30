Мужчина рассказал, к каким страшным последствиям привела выпитая бутылка холодной воды в сильную жару

Адам Шауб работал на улице в 38-градусную жару. Его отец предложил, чтобы сын сделал небольшой перерыв и отдохнул.

Адам выпил бутылку холодной воды и снова вернулся к работе. Через некоторое время он все еще чувствовал, как ему жарко, поэтому решил выпить еще бутылку воды. Практически сразу же у него возникло странное ощущение. У него появились темные пятна перед глазами. Адам почувствовал тошноту. Его руки и ноги начались трястись. Когда тошнота стала еще сильнее, он попытался выйти из грузовика и рухнул прямо на землю.

Отец начал тормошить сына и растирать ему лицо. В этот момент он потерял сознание на несколько минут.

Когда прибыла скорая помощь, врачи практически сразу установили, что произошло. Именно тогда Адам узнал, что когда человеку очень жарко, а он пьет холодную воду, то организм может впасть в шоковое состояние. Из-за этого можно потерять сознание.

Адам подчеркнул, что не стоит полностью отказываться от холодной воды. Но ее лучше пить небольшими глотками в течение дня, а не залпом, как это сделал он.

Многие люди прокомментировали его пост в социальных сетях, а некоторые даже поделились своим аналогичным опытом.

Я не врач, но я работаю в таких же условиях, которые вы описывали выше. Я не особо хорошо знаю действие холодной воды, но я предполагаю, что вы были на ранней стадии теплового удара, скорее всего, вызванного обезвоживанием. Я предполагаю, что холодная вода была шоком для организма, поэтому вы потеряли сознание. Лучше обматывайте голову и шею влажными полотенцами и пейте воду комнатной температуры. Надеюсь, вам сейчас лучше, и не забывайте пить воду, когда работаете на улице в жару.

Женщина по имени Джесси Синклер рассказала, что испытывала те же симптомы, когда пила холодную воду в жаркий день. Она почувствовала головокружение, и ей потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя.

Со мной недавно произошло такое, и я понятия не имела, что случилось, или почему я так себя чувствовала, но я села в машину и на всю включила кондиционер, прежде чем потеряла сознание. Мне пришлось полностью откинуть сиденье, потому что я даже не могла держать голову или тело. Это было самое странное и жуткое состояние.

Адам надеется, что благодаря его истории люди узнают об опасности холодной воды в жаркую погоду.

В интервью изданию TODAY Кэсси Вандерволл, клинический диетолог из академического медицинского центра Висконсинского университета в Мадисоне, объяснила, что нашему организму сложнее работать, когда мы едим или пьем нечто отличающееся от привычной температуры нашего тела.

Эксперты рекомендуют пить воду комнатной температуры, особенно в жаркие дни, когда вы испытываете сильную жажду.