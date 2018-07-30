Прическа сына Жанны Фриске вызвала шквал негодования в Сети

Поклонники обычно очень активно реагируют на фотографии с мальчиком, так как Шепелев не так уж часто балует новыми кадрами с малышом. На этот раз внимание пользователей привлекла прическа мальчика. Как оказалось, Платон отрастил волосы, а Дмитрий делает ему хвостики.

Мнения людей по поводу нестандартной прически мальчика разделились. Одни посчитали, что в таком возрасте Платон вполне может себе позволить ходить с длинными волосами, тем более что сейчас для мужчин уже давно не зазорно делать различные прически. Большинство пользователей все же придерживаются мнения, что мальчики с ранних лет должны носить классические мужские стрижки и призвали Шепелева не делать из своего ребенка девочку.