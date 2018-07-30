Фото: проливной дождь превратил железнодорожную станцию Уппсала в бассейн
30 июля 2018, 10:59
Природа сходит с ума! После нескольких лесных пожаров, вызванных засухой, которая бушевала по всей стране, на Швецию обрушились проливные дожди.
В Уппсале, в 70 километров к северу от Стокгольма, где несколько дней раньше регистрировались температурные рекорд (33 градуса по Цельсию), дождя не было несколько месяцев. Однако, на днях вода полила с небес как из ведра!
Накануне центральная станция города Уппсала оказалась наводненной.
Некоторые граждане не растерялись и воспользовались возможностью, чтобы отдохнуть от жары.