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  • Фото: проливной дождь превратил железнодорожную станцию Уппсала в бассейн

Фото: проливной дождь превратил железнодорожную станцию Уппсала в бассейн

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Üleujutus Rootsi Uppsala raudteejaamas

ФОТО: twitter.com

Природа сходит с ума! После нескольких лесных пожаров, вызванных засухой, которая бушевала по всей стране, на Швецию обрушились проливные дожди.

В Уппсале, в 70 километров к северу от Стокгольма, где несколько дней раньше регистрировались температурные рекорд (33 градуса по Цельсию), дождя не было несколько месяцев. Однако, на днях вода полила с небес как из ведра!

Накануне центральная станция города Уппсала оказалась наводненной. 

ФОТО: twitter.com

Некоторые граждане не растерялись и воспользовались возможностью, чтобы отдохнуть от жары.

ФОТО: twitter.com

ФОТО: twitter.com

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