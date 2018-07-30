Пн, 30.07.2018
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  • Сколько идеальных фигур! Самая необычная модель мира устроила бикини-вечеринку на яхте

Сколько идеальных фигур! Самая необычная модель мира устроила бикини-вечеринку на яхте СМОТРИ!

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Канадская модель Винни Харлоу устроила роскошную бикини-вечеринку по случаю своего дня рождения. Звезда провела сексуальное празднование 24-летия на яхте.

Винни Харлоу в свои 24 года может похвастаться участием в ярких и соблазнительных съемках, ведь она не из тех, кто комплексует из-за особенности во внешности. Это супермодель неоднократно доказывала, соглашаясь на пикантные фотосессии для популярных глянцев, пишет 24tv.

Однако несмотря на насыщенный рабочий график Винни Харлоу находит время и для отдыха. Особенно, если речь идет о праздновании дня рождения. К своему 24-летию, которое состоялось 27 июля, супермодель устроила горячую вечеринку на частной яхте, куда пригласила подруг. Стройные красавицы, одетые в крошечные купальники, веселились и танцевали.

Мы празднуем и танцуем, потому что это мой день рождения!

– написала Винни Харлоу.

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