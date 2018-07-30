Сколько идеальных фигур! Самая необычная модель мира устроила бикини-вечеринку на яхте

Винни Харлоу в свои 24 года может похвастаться участием в ярких и соблазнительных съемках, ведь она не из тех, кто комплексует из-за особенности во внешности. Это супермодель неоднократно доказывала, соглашаясь на пикантные фотосессии для популярных глянцев, пишет 24tv.