«Одни зубы на двоих»: постаревший Галкин стал копией Пугачевой

В этом году Максим Галкин и Алла Пугачева дерзко проигнорировали все музыкальные фестивали, которые в изобилии проходят летними днями, предпочтя уехать за границу, где вместе с детьми, маленькими Гарри и Лизой, наслаждаются экзотической природой, ласковым солнцем и теплым морем.

Максим с завидной регулярностью публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фото и видео, сделанные во время отпуска.

Иногда юморист выкладывает кадры, на которых запечатлена Алла Пугачева, хотя Примадонна утверждает, что не любит фотографироваться и сниматься, пишут Dni. Редко артистка делает исключения. Накануне Максим Галкин выложил кадр, на котором снят с супругой. «Хорошооооооооооооо! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)» – коротко подписал фото шоумен.

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jul 29, 2018 at 2:08pm PDT