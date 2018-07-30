«Одни зубы на двоих»: постаревший Галкин стал копией Пугачевой

Максим Галкин обнародовал новую фотографию, на которой запечатлен с Аллой Пугачевой. Наблюдательные поклонники сделали вывод, что супруги стали очень похожи.
В этом году Максим Галкин и Алла Пугачева дерзко проигнорировали все музыкальные фестивали, которые в изобилии проходят летними днями, предпочтя уехать за границу, где вместе с детьми, маленькими Гарри и Лизой, наслаждаются экзотической природой, ласковым солнцем и теплым морем.
Максим с завидной регулярностью публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фото и видео, сделанные во время отпуска.
Иногда юморист выкладывает кадры, на которых запечатлена Алла Пугачева, хотя Примадонна утверждает, что не любит фотографироваться и сниматься, пишут Dni. Редко артистка делает исключения. Накануне Максим Галкин выложил кадр, на котором снят с супругой. «Хорошооооооооооооо! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)» – коротко подписал фото шоумен.
Подписчики рассыпались в комплиментах паре. А особо наблюдательные поклонники пришли к выводу, что Максим стал похож на Аллу. «Какие вы чудесные! Счастья вам и здоровья!», «Внешне уже одинаково смотритесь. Пугачева молодеет, Галкин стареет!», «Даже зубы одинаковые😀😀😀», «Ага! Одни зубы на двоих» – высказались комментаторы.