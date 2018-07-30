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  • «Одни зубы на двоих»: постаревший Галкин стал копией Пугачевой

«Одни зубы на двоих»: постаревший Галкин стал копией Пугачевой ФОТО

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Пугачева, Галкин и их дети

ФОТО: Instagram

Максим Галкин обнародовал новую фотографию, на которой запечатлен с Аллой Пугачевой. Наблюдательные поклонники сделали вывод, что супруги стали очень похожи.

В этом году Максим Галкин и Алла Пугачева дерзко проигнорировали все музыкальные фестивали, которые в изобилии проходят летними днями, предпочтя уехать за границу, где вместе с детьми, маленькими Гарри и Лизой, наслаждаются экзотической природой, ласковым солнцем и теплым морем.

Максим с завидной регулярностью публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фото и видео, сделанные во время отпуска.

Иногда юморист выкладывает кадры, на которых запечатлена Алла Пугачева, хотя Примадонна утверждает, что не любит фотографироваться и сниматься, пишут Dni. Редко артистка делает исключения. Накануне Максим Галкин выложил кадр, на котором снят с супругой. «Хорошооооооооооооо! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)» – коротко подписал фото шоумен.

Подписчики рассыпались в комплиментах паре. А особо наблюдательные поклонники пришли к выводу, что Максим стал похож на Аллу. «Какие вы чудесные! Счастья вам и здоровья!», «Внешне уже одинаково смотритесь. Пугачева молодеет, Галкин стареет!», «Даже зубы одинаковые😀😀😀», «Ага! Одни зубы на двоих» – высказались комментаторы.

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