Памела Андерсон высказала свое мнение о групповом сексе

51-летняя Памела Андерсон не стесняется откровенничать с фанатами на любые темы. Хотели узнать о сексуальной жизни модели PlayBoy? Так бы сразу и спросили, пишет Супер.
Так, Пэм высказала свое мнение о групповом сексе в интервью изданию Dazed: «Все мои мужчины были слишком ревнивы для этого. За исключением, может быть, одного: он мечтал увидеть меня с другой женщиной. Звучит заманчиво, но я слишком романтичная натура. Секс без любви не приносит мне удовольствия.»
По той же причине Памела не станет встречаться с мужчиной только из-за его финансового положения: ее любовь не продается.
Также звезда «Спасателей Малибу» пожаловалась на непростую долю секс-символа. «Когда мужчина считает тебя слишком идеальной, он становится неуверенным в себе и идет искать внимания на стороне. Это приводит к изменам», – уверена Пэм.