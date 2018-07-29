Вс, 29.07.2018
Тарзан уже не тот: стриптизер с позором провалился СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Памела Андерсон высказала свое мнение о групповом сексе

Памела Андерсон высказала свое мнение о групповом сексе

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Pamela Anderson

ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

51-летняя Памела Андерсон не стесняется откровенничать с фанатами на любые темы. Хотели узнать о сексуальной жизни модели PlayBoy? Так бы сразу и спросили, пишет Супер.

Так, Пэм высказала свое мнение о групповом сексе в интервью изданию Dazed: «Все мои мужчины были слишком ревнивы для этого. За исключением, может быть, одного: он мечтал увидеть меня с другой женщиной. Звучит заманчиво, но я слишком романтичная натура. Секс без любви не приносит мне удовольствия.»

По той же причине Памела не станет встречаться с мужчиной только из-за его финансового положения: ее любовь не продается.

Также звезда «Спасателей Малибу» пожаловалась на непростую долю секс-символа. «Когда мужчина считает тебя слишком идеальной, он становится неуверенным в себе и идет искать внимания на стороне. Это приводит к изменам», – уверена Пэм.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ