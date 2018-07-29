Памела Андерсон высказала свое мнение о групповом сексе

Так, Пэм высказала свое мнение о групповом сексе в интервью изданию Dazed: «Все мои мужчины были слишком ревнивы для этого. За исключением, может быть, одного: он мечтал увидеть меня с другой женщиной. Звучит заманчиво, но я слишком романтичная натура. Секс без любви не приносит мне удовольствия.»