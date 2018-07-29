FAQ: Правда ли, что человеку нужно спать восемь часов в сутки?

Но бывает так, что спишь ровно восемь часов и на утро чувствуешь себя абсолютно разбитым. А порой и четырёх часов достаточно, чтобы бодрствовать целый день. Как так?

На самом деле общепринятые стандарты подходят далеко не всем. Спать восемь часов в сутки — это как средняя температура по больнице. Это значит, что кому-то для того, чтобы быть бодрым, нужно спать восемь часов, кому-то семь, кому-то девять и так далее. Но всё же в идеале сон должен длиться не больше девяти часов в сутки и не меньше шести, говорят сомнологи.

Почему такие рамки? Про недостатки недосыпа уже многие знают — чем меньше спишь, тем меньше сил и, соответственно, здоровья. Пересып тоже очень вреден. Если каждый день спать по десять часов, то это грозит плохим обменом веществ, потерей энергичности и, кроме всего прочего, у человека может развиться сахарный диабет и сердечная недостаточность.

— Кроме того, есть определённые хронотипы — совы (те, кто поздно ложится и поздно просыпается), жаворонки (те, кто рано ложится и рано встаёт) и промежуточные хронотипы. Если вы заставите сову спать по четыре часа в сутки и при этом рано вставать, то это будет серьёзный стресс для организма. В то же время жаворонки гораздо легче это смогут перенести, хотя всё равно даже для них этого будет маловато, — говорит Александр Пальман, сомнолог, заведующий сомнологической лабораторией Университетской клинической больницы № 1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Но вы можете не высыпаться даже за восемь-десять часов, если у вас есть серьёзные проблемы со здоровьем. Существуют разнообразные заболевания, о которых человек может даже не знать, потому что их симптомы проявляются как раз тогда, когда он спит. Самое распространённое нарушение — апноэ. Это когда во время сна происходит остановка дыхания. За ночь дыхание может останавливаться сотни раз.

Люди с апноэ физически не в состоянии выспаться — у них не глубокий сон, а поверхностный и рваный (организм всё время борется за дыхание). Примерно в 12% случаев апноэ приводит к смерти от инфаркта, инсульта и других заболеваний.

Кстати, ещё одно распространённое заблуждение — ложиться спать нужно как можно раньше. На самом деле совершенно без разницы во сколько вы легли. Главное, нужно ложиться и вставать в одно и то же время. Даже если человек, к примеру, работает дома, удалённо, и ему комфортно ложиться в 3 часа ночи и вставать в 11 утра, при этом он хорошо себя чувствует, то значит, это для него идеальный вариант.