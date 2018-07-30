Вчера на фестивале East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу было по-настоящему жарко. Многотысячную толпу радовали известные и сексуальные артисты из Эстонии, России и Украины. Самые преданные фанаты пришли послушать группу CHI-LLI и насладиться всем известными хитами: «Лето», «Орэ-Орэ» и многими другими.

После концерты мы поговорили с Ириной о разных городах и пришли к выводу, что артистке больше близка Москва, чем Санкт-Петербург. И вот почему! Смотрите видеоинтервью!