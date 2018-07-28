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Смотрите первыми эксклюзивные фото с фестиваля East Beach Fest Галерея будет дополняться!

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Сегодня, 28 июля, в Нарва-Йыэсуу в пятый раз проходит музыкальный фестиваль East Beach Fest. Хедлайнер сегодняшнего праздника - Ольга Бузова.

Портал Limon.ee тоже отправился на фестиваль, чтобы своими глазами увидеть, как все будет происходить и сделать для своих читателей эксклюзивные материалы.

Также на сцену выйдут такие звезды, как группа Чи-Ли, Зомб и Maruv.

Смотрите эксклюзивную галерею!

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