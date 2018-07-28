Смотрите первыми эксклюзивные фото с фестиваля East Beach Fest Галерея будет дополняться!
28 июля 2018, 19:41
Сегодня, 28 июля, в Нарва-Йыэсуу в пятый раз проходит музыкальный фестиваль East Beach Fest. Хедлайнер сегодняшнего праздника - Ольга Бузова.
Портал Limon.ee тоже отправился на фестиваль, чтобы своими глазами увидеть, как все будет происходить и сделать для своих читателей эксклюзивные материалы.
Также на сцену выйдут такие звезды, как группа Чи-Ли, Зомб и Maruv.
Смотрите эксклюзивную галерею!