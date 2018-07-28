Сб, 28.07.2018
Галерея: знаменитые красавицы посетили праздник шампанского на одной из самых популярных террас Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Видео: лучшие моменты первого дня Sweet Spot Festival

Видео: лучшие моменты первого дня Sweet Spot Festival

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Sweet Spot muusikafestival

ФОТО: Madis Sinivee

Первый день Sweet Spot Festival прошел на позитивной ноте, а парк Котла культуры вчера посетили более 7000 человек.

Сегодня в парке Котла культуры в Таллинне продолжается фестиваль Sweet Spot, который проходит в первый раз. Вчера отменные концерты дали как звезды мирового значения, так и лучшие эстонские исполнители.

Вчера развлекали публику такие звезды, как: Trad.Attack!, Kodaline, 5’Nizza, Little Dragon, Jarek Kasar и NOËP.

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