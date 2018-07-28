Видео: лучшие моменты первого дня Sweet Spot Festival
28 июля 2018, 18:10
Первый день Sweet Spot Festival прошел на позитивной ноте, а парк Котла культуры вчера посетили более 7000 человек.
Сегодня в парке Котла культуры в Таллинне продолжается фестиваль Sweet Spot, который проходит в первый раз. Вчера отменные концерты дали как звезды мирового значения, так и лучшие эстонские исполнители.
Вчера развлекали публику такие звезды, как: Trad.Attack!, Kodaline, 5’Nizza, Little Dragon, Jarek Kasar и NOËP.