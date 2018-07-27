Гости вечеринки сняли, как пара занялась сексом прямо на столе у всех на виду

Гости вечеринки засняли, как пара занялась сексом прямо на столе, несмотря на большое количество людей вокруг. На кадрах видно, как одетый мужчина ласкает девушку, на которой нет нижнего белья. На заднем фоне стоят несколько человек и снимают происходящее на телефон. Впрочем, любовников это нисколько не смущает, сообщает The Sun.

Ролик был снят в VIP-зоне во время вечеринки в Дорсете в честь чемпионата Великобритании по пляжному поло, который начался 14 июля. Полицейские сообщили, что получили в тот день заявление от замужней женщины, что якобы еe изнасиловали. Но позже она отказалась от своих слов.