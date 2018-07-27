Будь крайне осторожен! Вот от чего обязательно нужно избавиться в лунное затмение 27 июля

Что можно делать в этот день, а чего нельзя и как привлечь удачу в эту судьбоносную ночь, рассказала астролог Елена Молдованова на своей странице в Instagram.

Избавьтесь от лишнего

Лунное затмение 27 июля будет на Южном Кармическом узле. Оно делает акцент на завершении дружеских и партнёрских отношений и следовании своим, индивидуальным, творческим путём. Избавляемся от балласта, расчищаем путь новым идеям и проектам, прощаемся без сожаления со всеми "чемоданами без ручки" и изжившими себя отношениями.

Контролируйте свои эмоции

Затмение Луны достаточно бунтарское. Происходит оно на ретро Марсе и разряжается на революционный Уран. Такая обстановка на небе может приводить к резким, непредсказуемым, радикальным решениям и поступкам, ссорам, разрывам отношений, особенно в интервале с 23 по 28 июля. Также в этот период крайне высока вероятность серьезных аварий, ДТП, травм, проблем с электричеством, техникой, транспортом. Контролируйте свои эмоции, будьте аккуратны за рулем, во время отдыха. Поездки на длительные дистанции, а тем более авиаперелеты следует перенести на более удачное время. Под запретом любые полостные операции. Их результат вас не порадует.

Настраивайте себя на мир и добро