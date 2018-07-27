ТНТ сделал официальное заявление о сносе «Дома-2»

"У нас действующий контракт с подрядчиком, и мы уверены, что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта", – сказали представители телеканала ТАСС.

Напомним, основная съемочная площадка проекта, которую называют "Поляна", расположена в Подмосковье вблизи коттеджного поселка Летова Роща. Участок земли занимает почти три гектара. Теперь там планируется построить автомобильную магистраль между районами Саларьево и Марьино. В связи с этим телепроект может завершить свое существование.

За скорый снос собственнику реалити-шоу компании ООО "ЕТК-Инвест" власти предложили компенсацию: предоставили выбор между денежной выплатой и новым земельным участком.

"ООО "ЕТК-Инвест" извещено о возможности получения компенсации в денежной форме либо путем побора и предоставления компенсационного земельного участка. Правообладатель выразил желание получить участок взамен изымаемого. Необходимые решения приняты, участок подобран и в течение двух месяцев будет предложен собственнику", – цитирует первого замглавы Депстроя Москвы Валерия Шкурова телеканал "360".