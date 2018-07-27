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  • Стал известен пол будущего ребeнка Влада Топалова и Регины Тодоренко

Стал известен пол будущего ребeнка Влада Топалова и Регины Тодоренко

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Регина Тодоренко и Влад Топалов

ФОТО: Instagram

Телеведущей все сложнее прятать свой живот, а недавняя помолвка окончательно развеяла все сомнения — Тодоренко и Топалов ждут малыша.

О том, что звездная пара обручилась на Корсике, СМИ писали вчера. В частности, сообщалось, что причиной стало положение, в котором находится Регина.

Слухи о беременности появились с тех пор, как девушка перестала выкладывать фото в Instagram в полный рост. Позже на некоторых фото отчетливо стал виден живот, тем не менее сама Регина не подтверждала, что беременна. По данным портала Super, назначенный врачами срок у Тодоренко — декабрь, но пол уже известен — мальчик!

Для Топалова это уже второй брак, в прошлом году он развелся с дочерью российского бизнесмена Павла Данилина Ксенией, с которой продержался всего полтора года.

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