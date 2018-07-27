Стал известен пол будущего ребeнка Влада Топалова и Регины Тодоренко

О том, что звездная пара обручилась на Корсике, СМИ писали вчера. В частности, сообщалось, что причиной стало положение, в котором находится Регина.

Слухи о беременности появились с тех пор, как девушка перестала выкладывать фото в Instagram в полный рост. Позже на некоторых фото отчетливо стал виден живот, тем не менее сама Регина не подтверждала, что беременна. По данным портала Super, назначенный врачами срок у Тодоренко — декабрь, но пол уже известен — мальчик!