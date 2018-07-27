Пять привычек, существенно сокращающих жизнь почти всем

Исследование под авторством доктора Джулианны Холт-Лунстад из Университета Бригама Янга (США) помогло, в частности, установить, что одной из самых нездоровых привычек современных людей является социальная изоляция и полное погружение в виртуальный мир. Ученые заявили, что отсутствие нормальных взаимоотношений у людей подрывает здоровье в той же мере, что и 15 ежедневно выкуриваемых сигарет, пишет Medikforum.

Также с постоянным курением табака сопоставимо в своем вредном влиянии на организм хроническая нехватка сна. Регулярный недосып коррелирует с учащением случаев инсультов и сердечно-сосудистых патологий.

Другая привычка – проводить много времени в сидячем положении. Длительное сидение за компьютером чревато такими последствиями, как болезни сердца и сосудов, а также рак кишечника, показывают данные. Даже посещение спортзала не помогает, если человек сидит, не вставая, на протяжении длительных периодов в течение дня.

Скрытую опасность несет в себе и пристрастие к загару. По словам медицинских специалистов, рак кожи от облучения ультрафиолетом являться более частым явлением, чем рак легких от сигарет.