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Пять привычек, существенно сокращающих жизнь почти всем

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Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix / Esben Hansen

Ученые рассказали о привычках, которые сокращают жизнь миллионов людей.

Исследование под авторством доктора Джулианны Холт-Лунстад из Университета Бригама Янга (США) помогло, в частности, установить, что одной из самых нездоровых привычек современных людей является социальная изоляция и полное погружение в виртуальный мир. Ученые заявили, что отсутствие нормальных взаимоотношений у людей подрывает здоровье в той же мере, что и 15 ежедневно выкуриваемых сигарет, пишет Medikforum.

Также с постоянным курением табака сопоставимо в своем вредном влиянии на организм хроническая нехватка сна. Регулярный недосып коррелирует с учащением случаев инсультов и сердечно-сосудистых патологий.

Другая привычка – проводить много времени в сидячем положении. Длительное сидение за компьютером чревато такими последствиями, как болезни сердца и сосудов, а также рак кишечника, показывают данные. Даже посещение спортзала не помогает, если человек сидит, не вставая, на протяжении длительных периодов в течение дня.

Скрытую опасность несет в себе и пристрастие к загару. По словам медицинских специалистов, рак кожи от облучения ультрафиолетом являться более частым явлением, чем рак легких от сигарет.

Но наиболее нездоровым и опасным фактором огромного числа людей на планете ученые считают поедание вредной пищи – фастфуда , еды с искусственными добавками, а также с большим количеством сахара и жира. По мнению исследователей, в условиях современности угрозы здоровью от переедания и употребления вредных продуктов и напитков перевешивают риски, связанные с употреблением алкоголя, курением и незащищенным сексом.

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