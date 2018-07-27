Шесть самых богатых пар по знаку Зодиака

Даже если у кого-то из двух влюбленных людей есть негативные вирусные программы, плотно засевшие в сознании, то они не помешают общему успеху. Причина состоит в том, что более сильный и оптимистично настроенный человек все равно подавит этот негатив, изменив образ мышления второй половинки. В таких парах иногда заключен даже больший потенциал, нежели в тех, которые изначально настроены на успех.

Овен и Весы

Овнам и Весам комфортно в отношениях, потому что они полностью дополняют друг друга. Представителям этих знаков очень просто справляться с проблемами. В моменты неудач они никогда не унывают, поэтому им сопутствует удача.

Экономить деньги Овны и Весы не очень любят, зато умеют зарабатывать и не останавливаются на достигнутом.

Генератором идей в такой паре выступают в основном Весы, а за уверенность и стабильность отвечают Овны. Сочетание Воздушной и Огненной стихий в паре практически идеальное. В таком браке есть все — творческий потенциал, осторожность, верность принципам, мотивация и умеренные амбиции.

Водолей и Стрелец

Еще одна пара типа Воздух-Огонь. Стрельцы и в одиночку смогут без особых проблем разбогатеть, стать успешными. Водолеи тоже могут демонстрировать предрасположенность к богатству. Эта пара является самой продуктивной из всех возможных.

Финансовый успех буквально на каждом шагу сопутствует союзу Водолея и Стрельца, потому что эти люди компенсируют недостатки друг друга и усиливают собственные преимущества.

Водолеи и Стрельцы — первооткрыватели, прирожденные бизнесмены. В сложных ситуациях Водолеи сохраняют спокойствие, а Стрельцы подбрасывают идеи. Когда все хорошо, Водолеи отвечают за процесс производства или за техническую часть, а Стрельцы предпочитают вести переговоры. При желании эти люди могут меняться ролями без ущерба для производительности.

Лев и Дева

Дева — человек осторожный и экономный. У Дев всегда все под контролем. Львы же вдохновляют Дев, заставляют их переступить через самих себя, выйти из зоны комфорта.

Львы направляют ум Дев в нужное русло, ведут переговоры и отвечают за амбиции в отношениях. Еще Львы невероятно находчивы, поэтому, когда у Девы заканчиваются идеи, Лев может подбросить еще парочку.

Это определенно успешная пара, но ее сложно назвать самой богатой. В благоприятных условиях эти люди могут стать невообразимо богатыми, но так случается не всегда.

Если Лев и Дева помогут друг другу избавиться от недостатков, шансы на успех повысятся.

Телец и Рыбы