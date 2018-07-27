Шесть самых богатых пар по знаку Зодиака

Богатство в браке и отношениях — это результат слаженной работы, взаимопонимания и умения дополнять друг друга. Астрологи выделяют шесть пар с самым высоким потенциалом к богатству, сообщает Dailyhoro.
Даже если у кого-то из двух влюбленных людей есть негативные вирусные программы, плотно засевшие в сознании, то они не помешают общему успеху. Причина состоит в том, что более сильный и оптимистично настроенный человек все равно подавит этот негатив, изменив образ мышления второй половинки. В таких парах иногда заключен даже больший потенциал, нежели в тех, которые изначально настроены на успех.
Овен и Весы
Овнам и Весам комфортно в отношениях, потому что они полностью дополняют друг друга. Представителям этих знаков очень просто справляться с проблемами. В моменты неудач они никогда не унывают, поэтому им сопутствует удача.
Экономить деньги Овны и Весы не очень любят, зато умеют зарабатывать и не останавливаются на достигнутом.
Генератором идей в такой паре выступают в основном Весы, а за уверенность и стабильность отвечают Овны. Сочетание Воздушной и Огненной стихий в паре практически идеальное. В таком браке есть все — творческий потенциал, осторожность, верность принципам, мотивация и умеренные амбиции.
Водолей и Стрелец
Еще одна пара типа Воздух-Огонь. Стрельцы и в одиночку смогут без особых проблем разбогатеть, стать успешными. Водолеи тоже могут демонстрировать предрасположенность к богатству. Эта пара является самой продуктивной из всех возможных.
Финансовый успех буквально на каждом шагу сопутствует союзу Водолея и Стрельца, потому что эти люди компенсируют недостатки друг друга и усиливают собственные преимущества.
Водолеи и Стрельцы — первооткрыватели, прирожденные бизнесмены. В сложных ситуациях Водолеи сохраняют спокойствие, а Стрельцы подбрасывают идеи. Когда все хорошо, Водолеи отвечают за процесс производства или за техническую часть, а Стрельцы предпочитают вести переговоры. При желании эти люди могут меняться ролями без ущерба для производительности.
Лев и Дева
Дева — человек осторожный и экономный. У Дев всегда все под контролем. Львы же вдохновляют Дев, заставляют их переступить через самих себя, выйти из зоны комфорта.
Львы направляют ум Дев в нужное русло, ведут переговоры и отвечают за амбиции в отношениях. Еще Львы невероятно находчивы, поэтому, когда у Девы заканчиваются идеи, Лев может подбросить еще парочку.
Это определенно успешная пара, но ее сложно назвать самой богатой. В благоприятных условиях эти люди могут стать невообразимо богатыми, но так случается не всегда.
Если Лев и Дева помогут друг другу избавиться от недостатков, шансы на успех повысятся.
Телец и Рыбы
У этой пары, пожалуй, самый высокий творческий потенциал из всех. Тельцам хорошо дается ведение переговоров и планирование дел. Они очень предусмотрительны и даже хитры, чего нет у Рыб. Рыбам нужен такой партнер, потому что только Тельцы могут направлять их и контролировать эмоциональную составляющую. Если в финансовых отношениях представители Земного знака будут лидерами, такой дуэт сможет превзойти любой другой в финансовом аспекте.
От Рыб потребуются некоторая покорность и умение прислушиваться к советам. Если представители Водной стихии смогут полностью довериться второй половинке, то все получится.
Небольшую проблему составляет тот факт, что любовная совместимость между этими знаками не самая высокая. Чтобы появилось доверие, необходимо время и сильная влюбленность с обеих сторон.
Близнецы и Рак
Близнецы и Раки — это очень вдохновленные люди. Раки черпают вдохновение из влюбленности в Близнецов. Последние представляют собой некий катализатор для Раков. Близнецы имеют все для того, чтобы стать счастливыми и самодостаточными, но зачастую тратят энергию впустую. Раки исправляют это в них. Под влиянием Водной стихии Близнецы очень часто успокаиваются, начинают искать себя в мире, ставят в приоритет совместное благополучие, а не личные задачи и нужды.
В бизнесе представителям этих созвездий везет, потому что между ними сильнейшая духовная связь. Основную работу делают Раки, а Близнецы иногда подбрасывают идеи и просто не мешают второй половинке делать то, что она умеет лучше всего.
Козерог и Скорпион
Этот союз является лучшим сочетанием мудрости и интуиции, трудолюбия и хитрости, скромности и завышенных амбиций. Козероги — предприимчивые и целеустремленные. Скорпионы — люди талантов и невероятной удачи. В большинстве случаев Козерог и Скорпион работают не вместе, а параллельно друг другу, помогая любимому человеку выходить из трудных ситуаций. В такой семье, скорее всего, будет два бизнеса, а не один, потому что взгляды у этих людей разнятся.
Взаимное уважение в этой паре будет преобладать практически с первых дней знакомства. При желании Козерог и Скорпион могут объединять усилия для того, чтобы поставить на место врагов и недоброжелателей.
В их отношениях царит максимальное спокойствие, что для финансового успеха и самовыражения подходит идеально.
И еще: помните о том, что не бывает неудачливых людей — бывают неправильные жизненные позиции и мысли.