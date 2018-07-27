«Случилась трагедия»: Киркоров срочно вылетает в Грецию

В Баку открывается грандиозный музыкальный фестиваль "Жара". Первый его день завершится выступлением Филиппа Киркорова. Несмотря на то что артист занят репетициями, он постоянно на связи с семьей – очень переживает. Ведь в местечке, которое считается "афинской Рублевкой", сейчас находятся его наследники.

"Случилась страшная трагедия, и я приношу глубокие соболезнования всему народу Греции, – сказал артист в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – К счастью, то место под Афинами, где сейчас отдыхает Мартин и Алла-Виктория, огонь обошел стороной. Но все равно я очень тревожусь, поэтому из Баку улечу туда раньше, чем закончится фестиваль".