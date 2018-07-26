Пять предметов родом из СССР, которые можно продать сегодня за кругленькую сумму

Рассказываем о 5 вещах родом из СССР, которые можно продать за весьма приятную стоимость.

1. Подстаканники

A post shared by Laila Strazdina (@lailastrazdina) on Jul 7, 2018 at 10:25pm PDT

Сейчас подстаканники можно встретить разве что в российских поездах, но, тем не менее, некоторые из них могут представлять ценность. Например, серебряные экземпляры, изготовленные в 60-70-хх годах, можно продать за почти за 200 евро. Неплохая прибавка к зарплате, а также освободившееся пространство в квартире, согласитесь?

2. Фарфоровая посуда

A post shared by Антонина❤Люблю❤-ВИНТАЖ_СССР 🎠🏠 (@vintage_cccp_antonina) on Jul 24, 2018 at 8:07pm PDT

При продаже "старья", ключевое – максимальная сохранность вещи в первозданном виде и год ее выпуска. Чем он древнее, тем дороже можно продать антиквариат. Например, некоторые тарелки можно отдать в добрые руки примерно за 2000 евро. Уже более внушительная стоимость!

3. Телефон

A post shared by Old Piano (@restourant_old_piano_) on Jul 25, 2018 at 3:11am PDT

Старинный телефон с диском тоже может заинтересовать скупщиков антиквариата. Например, достаточно простенький аппарат можно продать за примерно за 35 евро. Не завалялось ли у вас где-нибудь на даче такого (а то еще и более ценного!) телефона?

4. Виниловые пластинки

A post shared by Ирина Фомичева-Циберева (@irinochka_bz) on Jul 22, 2018 at 11:41am PDT

Некоторые коллекционеры буквально гонятся за старыми пласитнками. Чем старее и более редок экземпляр, тем, конечно же, лучше. Например, одну из пластинок Beatles можно продать за 5 евро. Не так много, но если пластинок – тьма, то может набежать кругленькая сумма.

5. Хрусталь

A post shared by А (@antik_style) on Jul 24, 2018 at 12:32pm PDT