Пять предметов родом из СССР, которые можно продать сегодня за кругленькую сумму

Если у вас накопилось много всего ненужного, не торопитесь это выбрасывать. Вдруг среди кажущегося "хлама" имеются настоящие диковинки, которые можно продать скупщикам за дорого? Даже если кругленькую сумму выручить не удастся, вы освободите дом от ненужного и пополните семейный бюджет копеечкой. Лишним не будет!
Рассказываем о 5 вещах родом из СССР, которые можно продать за весьма приятную стоимость.
1. Подстаканники
Сейчас подстаканники можно встретить разве что в российских поездах, но, тем не менее, некоторые из них могут представлять ценность. Например, серебряные экземпляры, изготовленные в 60-70-хх годах, можно продать за почти за 200 евро. Неплохая прибавка к зарплате, а также освободившееся пространство в квартире, согласитесь?
2. Фарфоровая посуда
При продаже "старья", ключевое – максимальная сохранность вещи в первозданном виде и год ее выпуска. Чем он древнее, тем дороже можно продать антиквариат. Например, некоторые тарелки можно отдать в добрые руки примерно за 2000 евро. Уже более внушительная стоимость!
3. Телефон
Старинный телефон с диском тоже может заинтересовать скупщиков антиквариата. Например, достаточно простенький аппарат можно продать за примерно за 35 евро. Не завалялось ли у вас где-нибудь на даче такого (а то еще и более ценного!) телефона?
4. Виниловые пластинки
Некоторые коллекционеры буквально гонятся за старыми пласитнками. Чем старее и более редок экземпляр, тем, конечно же, лучше. Например, одну из пластинок Beatles можно продать за 5 евро. Не так много, но если пластинок – тьма, то может набежать кругленькая сумма.
5. Хрусталь
Хрусталь, пожалуй, одна из самых неоднозначных позиций антиквариата. Стоимость одной единицы может варьироваться от 60 евро до нескольких тысяч. Вдруг ваша та самая бабушкина ваза стоит целое состояние?