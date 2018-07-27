Из-за жары размер пениса может увеличиться

Из-за жаркой погоды у мужчин появляются «летние пенисы». Врачи подтверждают, что жара оказывает позитивное воздействие на размер мужских гениталий, пишет Medikforum.
Как теперь выясняется, жаркая погода награждает мужчин так называемыми летними пенисами. Не так давно в интернете один представитель сильного пола поинтересовался на мужском форуме о том, не сталкивался ли кто-нибудь с феноменом летнего увеличения размера полового члена. Многие мужчины поспешили ответить, что чем выше на улице температура, тем более крупными выглядят их пенисы, более прочной является эрекция и больше удовольствий они получают от секса. Врачи подтверждают существование "летнего пениса", но связывают это не с воздействием солнечных лучей, а с тем, что мужчины просто употребляют больше воды в жаркую погоду, из-за чего половой член выглядит несколько отекшим.
«Существует весьма объективная причина того, почему молодожены не проводят свой медовый месяц на Северном полюсе, - говорит британский сексолог доктор Дадли Данофф. - Дело в том, что жаркая погода вызывает расширение кровеносных сосудов, что положительно влияет и на размер мужских достоинств. При этом речь идет именно о видимом размере, поскольку фактический никаким образом не изменяется в зависимости от температуры. Кровеносные сосуды наполняются кровью по максимуму, из-за чего половой член в состоянии эрекции кажется более крупным. Вот почему так много романтически сексуальных свиданий проводится неподалеку от джакузи».
Отметим, что летнее увеличение размера полового члена - не единственная сексуальная тема, которая привлёкла огромное внимание пользователей. Недавно одна женщина рассказала о том, как можно достичь так называемого «пи-пи оргазма». Он испытывается в тот момент, когда представительницы прекрасного пола сдерживают позывы на мочеиспускание во время секса, а потом сразу после оргазма отправляются в туалет. Впрочем, врачи предупреждают, что это грозит болезненными инфекциями мочеполовой системы и даже повреждением почек.