Из-за жары размер пениса может увеличиться

Как теперь выясняется, жаркая погода награждает мужчин так называемыми летними пенисами. Не так давно в интернете один представитель сильного пола поинтересовался на мужском форуме о том, не сталкивался ли кто-нибудь с феноменом летнего увеличения размера полового члена. Многие мужчины поспешили ответить, что чем выше на улице температура, тем более крупными выглядят их пенисы, более прочной является эрекция и больше удовольствий они получают от секса. Врачи подтверждают существование "летнего пениса", но связывают это не с воздействием солнечных лучей, а с тем, что мужчины просто употребляют больше воды в жаркую погоду, из-за чего половой член выглядит несколько отекшим.

«Существует весьма объективная причина того, почему молодожены не проводят свой медовый месяц на Северном полюсе, - говорит британский сексолог доктор Дадли Данофф. - Дело в том, что жаркая погода вызывает расширение кровеносных сосудов, что положительно влияет и на размер мужских достоинств. При этом речь идет именно о видимом размере, поскольку фактический никаким образом не изменяется в зависимости от температуры. Кровеносные сосуды наполняются кровью по максимуму, из-за чего половой член в состоянии эрекции кажется более крупным. Вот почему так много романтически сексуальных свиданий проводится неподалеку от джакузи».