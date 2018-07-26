Чт, 26.07.2018
Галерея: знаменитые красавицы посетили праздник шампанского на одной из самых популярных террас Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Гуляет Таллинн! Жаркие танцы и соблазнительные красотки на вечеринке Baile-bon Russian Style

Гуляет Таллинн! Жаркие танцы и соблазнительные красотки на вечеринке Baile-bon Russian Style Смотрите галерею!

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Baile-bon Russian Style продолжает поддерживать летнее настроение жаркими танцами.

В пятницу, 20 июля, в Таллинне прошла «самая яркая русская вечеринка города» – BAILE-bon RUSSIAN STYLE TERRACE PARTY на террасе кафе VARBLANE и в ночном клубе PRIVÉ.

Music Factory, Bacardi и XL Energy Drink подарили гостям настоящий праздник – фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств. Смотрите галерею с летнего праздника!

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