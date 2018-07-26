Гуляет Таллинн! Жаркие танцы и соблазнительные красотки на вечеринке Baile-bon Russian Style Смотрите галерею!
26 июля 2018, 12:24
Baile-bon Russian Style продолжает поддерживать летнее настроение жаркими танцами.
В пятницу, 20 июля, в Таллинне прошла «самая яркая русская вечеринка города» – BAILE-bon RUSSIAN STYLE TERRACE PARTY на террасе кафе VARBLANE и в ночном клубе PRIVÉ.
Music Factory, Bacardi и XL Energy Drink подарили гостям настоящий праздник – фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств. Смотрите галерею с летнего праздника!