51-летняя секс-бомба Андерсон обручилась с футболистом на 20 лет моложе

Звезда «Спасателей Малибу» и полузащитник «Олимпик Марсель» закрутили роман около года назад, однако афишировать свои отношения знаменитости не торопились.

Несмотря на то, что Памела и Адиль не прячутся от папарации, фотографам редко удается заснять их вместе. Исключением стал недавний выход в свет в западном Голливуде, когда пару заметили на выходе из ресторана. Французский футболист был одет в джинсы и серую футболку, а актриса отдала предпочтение платью с цветочным принтом, однако публику привлекло совсем другое...