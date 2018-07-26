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  • 51-летняя секс-бомба Андерсон обручилась с футболистом на 20 лет моложе

51-летняя секс-бомба Андерсон обручилась с футболистом на 20 лет моложе

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Pamela Anderson.

ФОТО: RMGLE / MEGA

Во время одного из свиданий Памелы Андерсон и французского футболиста Адиля Рами в Голливуде вездесущие папарацци на безымянном пальце актрисы разглядели - и, конечно, засняли -  помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом. Похоже, что звезда «Спасателей Малибу» действительно в очередной раз готовится пойти под венец, пишет Woman.

51-летняя Памела Андерсон, по сообщениям американских СМИ, собирается связать себя узами брака с 32-летним французским футболистом Адилем Рами.

Звезда «Спасателей Малибу» и полузащитник «Олимпик Марсель» закрутили роман около года назад, однако афишировать свои отношения знаменитости не торопились.

Несмотря на то, что Памела и Адиль не прячутся от папарации, фотографам редко удается заснять их вместе. Исключением стал недавний выход в свет в западном Голливуде, когда пару заметили на выходе из ресторана. Французский футболист был одет в джинсы и серую футболку, а  актриса отдала предпочтение платью с цветочным принтом, однако публику привлекло совсем другое...

На безымянном пальце Памелы Андерсон красовалось помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом, которое она даже не пыталась скрыть от посторонних глаз.

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