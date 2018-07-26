51-летняя секс-бомба Андерсон обручилась с футболистом на 20 лет моложе

Во время одного из свиданий Памелы Андерсон и французского футболиста Адиля Рами в Голливуде вездесущие папарацци на безымянном пальце актрисы разглядели - и, конечно, засняли - помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом. Похоже, что звезда «Спасателей Малибу» действительно в очередной раз готовится пойти под венец, пишет Woman.
51-летняя Памела Андерсон, по сообщениям американских СМИ, собирается связать себя узами брака с 32-летним французским футболистом Адилем Рами.
Звезда «Спасателей Малибу» и полузащитник «Олимпик Марсель» закрутили роман около года назад, однако афишировать свои отношения знаменитости не торопились.
Несмотря на то, что Памела и Адиль не прячутся от папарации, фотографам редко удается заснять их вместе. Исключением стал недавний выход в свет в западном Голливуде, когда пару заметили на выходе из ресторана. Французский футболист был одет в джинсы и серую футболку, а актриса отдала предпочтение платью с цветочным принтом, однако публику привлекло совсем другое...
На безымянном пальце Памелы Андерсон красовалось помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом, которое она даже не пыталась скрыть от посторонних глаз.