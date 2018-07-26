Официально: Регина Тодоренко выходит замуж за Влада Топалова Смотрите фото!
26 июля 2018, 9:22
Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о скорой свадьбе. Говорят, влюбленные торопятся, потому что популярная ведущая ждет ребенка.
О своем решении Тодоренко сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
«Согласна!!!» – подписала бывшая ведущая «Орла и Решки» фотографию, на которой целует своего избранника и демонстрирует в кадре кольцо со сверкающим бриллиантом.
Для 28-летней телеведущей это будет первый брак, а вот певец уже был женат. В 2015 году он женился на давней подруге Ксении Данилиной, но спустя два года пара оформила развод.