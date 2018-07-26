Официально: Регина Тодоренко выходит замуж за Влада Топалова

«Согласна!!!» – подписала бывшая ведущая «Орла и Решки» фотографию, на которой целует своего избранника и демонстрирует в кадре кольцо со сверкающим бриллиантом.

Для 28-летней телеведущей это будет первый брак, а вот певец уже был женат. В 2015 году он женился на давней подруге Ксении Данилиной, но спустя два года пара оформила развод.