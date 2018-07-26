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  • Официально: Регина Тодоренко выходит замуж за Влада Топалова

Официально: Регина Тодоренко выходит замуж за Влада Топалова Смотрите фото!

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71st Cannes Film Festival 2018, Red Carpet Film "Ash Is The Purest White". Pictured: Regina Todorenko

ФОТО: Scanpix

Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о скорой свадьбе. Говорят, влюбленные торопятся, потому что популярная ведущая ждет ребенка.

О своем решении Тодоренко сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

«Согласна!!!» – подписала бывшая ведущая «Орла и Решки» фотографию, на которой целует своего избранника и демонстрирует в кадре кольцо со сверкающим бриллиантом.

Для 28-летней телеведущей это будет первый брак, а вот певец уже был женат. В 2015 году он женился на давней подруге Ксении Данилиной, но спустя два года пара оформила развод.

@vladtopalovofficial , Согласна!!! ❤️

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on

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