Увеличила грудь? Фото эстонской светской львицы ввели поклонников в замешательство
25 июля 2018, 14:33
Бывшая «Мисс Эстония» и постоянная гостья на всех светских тусовках Лийс Ласс, сейчас проживающая и занимающаяся бизнесом в сфере недвижимости в Сингапуре, публикует новые кадры в Сети и ведет себя как ни в чем не бывало, но у поклонников все же возникли вопросы.
Сравнивая старые и новые снимки скандально известной Лийс, можно заметить, что бюст женщины за последнее время вырос на несколько размеров. Неужели предпринимательница, которая не скрывает, что когда-то обращалась к косметологу «просто из любопытства», рискнула лечь под нож хирурга? Смотри сам!