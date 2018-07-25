Увеличила грудь? Фото эстонской светской львицы ввели поклонников в замешательство

Бывшая «Мисс Эстония» и постоянная гостья на всех светских тусовках Лийс Ласс, сейчас проживающая и занимающаяся бизнесом в сфере недвижимости в Сингапуре, публикует новые кадры в Сети и ведет себя как ни в чем не бывало, но у поклонников все же возникли вопросы.