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  • Увеличила грудь? Фото эстонской светской львицы ввели поклонников в замешательство

Увеличила грудь? Фото эстонской светской львицы ввели поклонников в замешательство

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Liis Lass.

ФОТО: Elu24.ee fotomontaaž

Бывшая «Мисс Эстония» и постоянная гостья на всех светских тусовках Лийс Ласс, сейчас проживающая и занимающаяся бизнесом в сфере недвижимости в Сингапуре, публикует новые кадры в Сети и ведет себя как ни в чем не бывало, но у поклонников все же возникли вопросы.

Сравнивая старые и новые снимки скандально известной Лийс, можно заметить, что бюст женщины за последнее время вырос на несколько размеров. Неужели предпринимательница, которая не скрывает, что когда-то обращалась к косметологу «просто из любопытства», рискнула лечь под нож хирурга? Смотри сам!

Фото до и после

ФОТО: Elu24.ee fotomontaaž

ТОГДА

ФОТО: Instagram

СЕЙЧАС

ФОТО: Instagram

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