Хочешь оставаться здоровым? Вот ТОП-5 самых полезных летних ягод!

Ягоды – очень полезный продукт, которые оказывает на организм омолаживающее действие, как говорят диетологи. Они богаты антиоксидантами и фитохимикатами, благодаря чему они помогают мозгу оставаться молодым, коже – сияющей и сокращают риск сердечных заболеваний, диабета и рака.

Черника

Черника ФОТО: AIN PROTSIN/PM/EMF/Scanpix

Черника богата марганцем – минералом, стимулирующим энергию, клетчаткой и витамином К, который способствует укреплению костей. Исследования позволяют предположить, что диета, богатая черникой, улучшает моторные функции и помогает бороться с такими болезнями, как рак, сердечные заболевания и диабет.

Шелковица (тутовая ягода)

Тутовая ягода. ФОТО: jongjai jongkasemsuk / PantherMedia / jongjai jongkasemsuk

Ягоды шелковицы – это богатый источник полезных для сердца полифенолов, и исследования говорят о том, что они способствуют здоровью кровеносных сосудов. Эти ягоды также богаты витамином С, кальцием, марганцем и железом. Кроме того, один стакан свежих ягод шелковицы содержит около 270 мг калия, а это больше, чем в половине банана. Калий препятствует способности соли повышать артериальное давление, а также снижает потерю костной массы и сокращает риск образования почечных камней.

Ежевика

ФОТО: Stuart Cox / picture alliance / moodboard

Ежевика – особенная ягода. Кроме того, что в ежевике содержится много диетической клетчатки, витамин С, витамин К, фолиевая кислота и марганец, она также богата антиоксидантами и такими полифенолами как эллаговая кислота, танины, эллаготанины, кверцетин, галлиевая кислота, антоцианины и цианидины. По многим показателям ежевика считается одним из самых сильных антиоксидантных продуктов.

Малина

Малина. Иллюстративный снимок. ФОТО: West Coast Surfer/picture alliance / moodboard

Малина – любимая многими ягода, обладающая прекрасным вкусом и полезными свойствами. Благодаря своей сборной структуре плода, малина входит в число продуктов, наиболее богатых клетчаткой: до 20% клетчатки на общий вес. Она также является прекрасным источником витамина С, марганца, витаминов В 1-3, фолиевой кислоты, магния, меди и железа. Что касается антиоксидантов, малина содержит все важные антоцианины, эллаговую кислоту, кверцетин, галлиевую кислоту, цианидины, пеларгонидины, катехины, кемпферол и салициловую кислоту.

Желтые ягоды малины тоже являются зрелыми, но в них меньше антиоксидантов. Соединение под названием малиновый кетон, содержащийся в малине, часто применяется в качестве добавки для снижения веса, хотя для подтверждения его эффективности нужны дальнейшие исследования.

Клубника

Клубника. ФОТО: Mihkel Maripuu