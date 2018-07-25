«Иранская Джоли», больше похожая на Труп Невесты, показала свое истинное лицо

В конце прошлого года 19-летняя Сахар Табар буквально взорвала Сеть своими пугающими фотографиями. Сообщалось, что она сделала больше 50 пластических операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли. Впрочем, по мнению многих пользователей, Сахар скорее напоминала главного персонажа мультфильма "Труп невесты".

Теперь же девушка выложила в Instagram свои реальные фотографии без макияжа и фотошопа. И в этой симпатичной иранке невозможно узнать жертву пластики, над которой смеялся весь Интернет.

ФОТО: Instagram

Сахар призналась, что действительно сделала несколько пластических операций — поправила нос, увеличила губы и сделала липосакцию. Но назвать еe жертвой пластики язык не повернeтся.

ФОТО: Instagram