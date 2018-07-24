Он бросил самую восхитительную девушку в мире ради работы! Вот почему...

Геймер, известный широкой публике под никнеймом FaZe Censor, завершил отношения с Янет Гарсия, чтобы весь день уделять своему увлечению - игре Call of Duty.

Янет Гарсия - девушка с роскошными формами, которую называют самой сексуальной ведущей прогноза погоды в мире.

A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on Jul 23, 2018 at 6:15pm PDT

На данный момент у девушки 6,5 миллионов подписчиков в Instagram. 27-летняя Янет Гарсиа – не только телеведущая, но и модель.

A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on Jun 20, 2018 at 12:43pm PDT

Когда она ведет прогноз в обтягивающих платьях и поворачивается к камере боком, телезрители имеют возможность лицезреть её выдающиеся ягодицы.

A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on Jun 23, 2018 at 7:36am PDT

Известной девушка стала после того, как в 2015 году на YouTube появилось видео, которое содержит подборку кадров прогноза погоды с Гарсией. Решение парня неприятно поразило Янет. Сейчас она "убита горем". Мартину пришлось снять отдельное видео, в котором он объясняет фанатам пары, почему после 3 лет отношений он решил бросить возлюбленную.

«Янет - потрясающая девушка, она заслуживает лучшего. Она красивая и умная. Я знаю, мои слова прозвучат странно ... но я должен сделать то, что мне кажется правильным», - признался он.

Чтобы быть ближе к Мартину, Янет вынуждена была переехать в Нью-Йорк, но недавно девушка решила вернуться в Мексику, откуда она родом. Янет планирует продолжить модельную и актерскую карьеру, а также вернуться к работе ведущей прогноза погоды.

«Я поддержал ее решение, - говорит Мартин. - Она хотела стать супермоделью и актрисой. Жизнь слишком коротка, чтобы отказываться от своей мечты».

На данный момент игре Call of Duty Мартин уделяет весь день. Таковы требования контракта. Для отношений на расстоянии у него не остаётся ни сил, ни лишнего времени. Пока Янет жила вместе с Мартином, их отношениям ничего не мешало. Но у него есть обязательства, от которых он не может отказаться.

«Я хочу выиграть перстень, я хочу выиграть чемпионат мира. На данный момент мне нужно реализовать себя в игре Call of Duty, я так сильно люблю это. Я сделаю всё, чтобы стать чемпионом», - говорит Мартин.

Янет очень болезненно отреагировала на разрыв с Мартином. Но через некоторое время она написала в Twitter: «Уважайте себя настолько, чтобы смело сказать себе: Я заслуживаю лучшего».