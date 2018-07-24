Ким Кардашян отвезла Канье Уэста в тяжелом состоянии в больницу – СМИ

У звезды реалити Ким Кардашян, муж которой Канье Уэст вычистил ее гардероб, минувшие выходные выдались напряженными.

Так, светской львице пришлось экстренно вести любимого в больницу. Канье Уэсту стало плохо. Виновником плохого самочувствия звезды стала тяжелая форма гриппа, сообщает TCH со ссылкой на издание TMZ.

Ким и Канье заметили 22 июля в West Hills Hospital в долине Сан-Фернандо, Калифорния.

По словам инсайдеров, Канье лечился дома, однако ему резко стало плохо, поэтому напуганной Кардашян пришлось везти мужа к врачам. Сейчас же Уэст находится дома, однако под пристальным присмотром профессионалов.