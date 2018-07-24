Антишпагатный кокон. Волочкова нашла место, где не смогла принять любимую позу

42-летняя экс-балерина активно ведет блог в Instagram и часто радует поклонников эпатажными снимками, пишет Лайф.
Волочкова отправилась на отдых в Турцию и уже успела поделиться оттуда снимком обнажённого тела и фотографиями фирменного шпагата. Но был ещё один интересный кадр, который она подписала так:
"Кто в домике живет в королевском номере с террасой?", - подписала она снимок.
На снимке Волочкова выглядывает из отверстия, сидя в подвесном кресле. Не видно ничего, кроме головы и рук. Что уже вполне необычно, потому что мешает воплотить два излюбленных вышеуказанных образа. Хотя выход из ситуации прост — новый дизайн кресла.
К посту Анастасия комментарии закрыла. Под одним из снимков она написала про людей, которые "изливают желчь" на её странице, и резко высказалась о причине такого поведения. На что подписчики отреагировали негативно. «Вот лежу и думаю: "Сколько же людей бедных несчастных и недолюбленных живёт не своей жизнью, а нашей... Жизнью успешных людей», - написала Анастасия.