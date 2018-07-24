Антишпагатный кокон. Волочкова нашла место, где не смогла принять любимую позу

Волочкова отправилась на отдых в Турцию и уже успела поделиться оттуда снимком обнажённого тела и фотографиями фирменного шпагата. Но был ещё один интересный кадр, который она подписала так:

"Кто в домике живет в королевском номере с террасой?", - подписала она снимок.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jul 20, 2018 at 9:23am PDT

На снимке Волочкова выглядывает из отверстия, сидя в подвесном кресле. Не видно ничего, кроме головы и рук. Что уже вполне необычно, потому что мешает воплотить два излюбленных вышеуказанных образа. Хотя выход из ситуации прост — новый дизайн кресла.