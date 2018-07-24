Вздрагиваете во сне? Это очень тревожный признак!

По словам врачей, во время сна отдыхает лишь тело — мозг продолжает работать. Таким образом, любое неудобство, которое испытывает организм, сознание воспринимает как угрозу, и телу приходится себя защищать.

Ночные вздрагивания могут иметь различные причины. Если они беспокоят вас нечасто, повода бить тревогу нет. Однако если мозг постоянно мешает спать, это может говорить о симптомах серьезной болезни, передает портал "Ваш город".

Среди наиболее распространенных причин ночных вздрагиваний значатся замедленное дыхание, высокие физические нагрузки и нарушение циркуляции крови. Если узнать их происхождение, устранить помеху будет гораздо проще.

Прежде всего медики рекомендуют исключить физические нагрузки за несколько часов до сна. Кроме того, помогут правильное питание и подходящие подушка с матрасом. Иногда, чтобы избавиться от вздрагиваний, нужно просто передвинуть кровать в другое место.