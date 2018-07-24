Как научиться качественно отдыхать в отпуске: советы психолога

Как это сделать рассказывает психолог Вячеслав Халанский.

1. Если вы продолжаете работать во время отпуска – это может говорить о вашей чрезмерной занятости и перегрузке. Мне не просто остановиться в работе, и я это знаю хорошо. Когда я уезжал, у меня уже было несколько новых проектов. В такие моменты я "завожусь" и с трудом останавливаюсь. Это моя особенность. Я знаю об этом. Поэтому я выделил 1–2 часа в день для работы. Только дважды проверяю соцсети. Это предел. Подумайте, почему вы не можете перестать заглядывать в свой мобильный во время отпуска?

2. Попробуйте больше общаться в отпуске с детьми, мужем, женой. Я вдруг обнаружил, что есть так много отложенных в долгий ящик разных тем, на которые важно поговорить! Моя дочка попросилась покататься на горке – и было так волнительно наблюдать за ее восторгом. Я мог 100% внимания уделить ей. Не "отрывать" для нее немного времени от мейлов, недолайканых и непрочитанных постов, а 100% быть с нею и для нее. Это такой парадокс наших дней – читать много о жизни и не жить.

3. У вас должно быть личное время побыть наедине с собой. Особенно если у вас большая семья. Попробуйте перестать делать привычные дела. Просто посидите. Поплавайте. Мое любимое место – далеко от берега отплыть на матраце и помечтать. Примерно час. Это мне помогает побыть с самим собой. В один из таких "рейсов" я вдруг осознал, что точно не хочу сейчас быть втянутым в свои проекты. Я понял простую вещь (ведь сам проясняю с клиентами "а что бы вы хотели…") – мне не хочется ничего делать, просто плавать и наслаждаться водой, воздухом.

4. Если в первые пять дней вы еще не отключились от рабочих дел и продолжаете говорить своим близким на пляже: "Подождите, еще пять минут, сейчас договорю по скайпу" и т.п., тогда вам точно необходимо пересмотреть приоритеты ценностей. Признаюсь, первые 3–4 дня мне нужно было "учится отвыкать" от обязанностей и работы. Это – нормальный рабочий ритм жизни в вашей повседневности. Но нормально ли это для вас?

5. Попробуйте использовать отпуск для того, чтобы внести хотя бы одно изменение в свой распорядок жизни. Помните, мы говорили о том, что эмоциональное выгорание – проблема образа жизни? Признаюсь, я люблю смотреть перед сном фильмы. Перед отъездом посмотрел "Американцев". Часто просмотр затягивается до 23+. Но я в отпуске понял, что хочу ложиться спать в 23.00 и это правило. Важно соблюдать распорядок сна, он влияет на самочувствие, продуктивность работы и на то, как вы будете выглядеть. Подумайте, что именно вы хотели бы поменять в своем образе жизни? Что добавить или убрать?