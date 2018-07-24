Ты тоже видишь фаллос? Фото этой красотки ошарашило Сеть

Бьюти-блогер Хлое Морелло поделилась в социальной Сети, казалось бы, совершенно невинным фото, но оно очень удивило поклонников девушки.
27-летняя блогер из Австралии поделилась в Instagram фото, на котором она позирует в черной майке, золотой юбке и блестящих розовых носках.
"Народ, мне нужна ваша помощь: эти носки портят мой наряд?" - подписала фото Хлое.
Но, судя по комментариям, никто не обратил внимания на носки. Люди заметили изображение фаллоса на юбке девушки.
Шутка Хлое мгновенно распространилась по Instagram, а фото уже собрало больше 80 000 лайков и 2000 комментариев. Ютубер рассказала изданию news.com.au, что за этой шуткой на самом деле стоит ее муж.
"Думала, что это будет забавно, но не ожидала такого количества комментариев", - сказала девушка.