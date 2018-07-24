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  • Ты тоже видишь фаллос? Фото этой красотки ошарашило Сеть

Ты тоже видишь фаллос? Фото этой красотки ошарашило Сеть

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Chloe Morello

ФОТО: Facebook/ Chloe Morello

Бьюти-блогер Хлое Морелло поделилась в социальной Сети, казалось бы, совершенно невинным фото, но оно очень удивило поклонников девушки.

27-летняя блогер из Австралии поделилась в Instagram фото, на котором она позирует в черной майке, золотой юбке и блестящих розовых носках.

"Народ, мне нужна ваша помощь: эти носки портят мой наряд?" - подписала фото Хлое.

Но, судя по комментариям, никто не обратил внимания на носки. Люди заметили изображение фаллоса на юбке девушки.

Шутка Хлое мгновенно распространилась по Instagram, а фото уже собрало больше 80 000 лайков и 2000 комментариев. Ютубер рассказала изданию news.com.au, что за этой шуткой на самом деле стоит ее муж.

"Думала, что это будет забавно, но не ожидала такого количества комментариев", - сказала девушка.

 

Guys need your help!! Do these socks ruin the outfit? #ootd #whenyouseeit

A post shared by Chloe Morello (@chloemorello) on

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