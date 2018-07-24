Ты тоже видишь фаллос? Фото этой красотки ошарашило Сеть

27-летняя блогер из Австралии поделилась в Instagram фото, на котором она позирует в черной майке, золотой юбке и блестящих розовых носках.

"Народ, мне нужна ваша помощь: эти носки портят мой наряд?" - подписала фото Хлое.

Но, судя по комментариям, никто не обратил внимания на носки. Люди заметили изображение фаллоса на юбке девушки.

Шутка Хлое мгновенно распространилась по Instagram, а фото уже собрало больше 80 000 лайков и 2000 комментариев. Ютубер рассказала изданию news.com.au, что за этой шуткой на самом деле стоит ее муж.