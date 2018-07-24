53-летняя Ольга Слуцкер показала шикарную фигуру в купальнике

В своем Instagram Ольга опубликовала фото в формате Stories. В кадре она позирует в крошечном купальнике бежевого цвета с черными кружевами. Слуцкер стоит по щиколотку в воде, а за ее спиной открывается голубовато-серая водная даль.

Поклонники не смогли оставить комментарий непосредственно под фотографией, поэтому принялись одаривать предпринимательницу комплиментами под последним опубликованным постом. Пользователи Сети отметили, что в свои 53 года Ольга потрясающе выглядит.

"Фантастически выглядите (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прекрасное тело! Это сколько ж надо над собой трудиться, чтобы иметь его(тело)?", "Видно что вы трудитесь в зале, супер выглядите!", "Шикарная фигура!", "Какая у вас фигура!!!", – писали восторженные фолловеры.

ФОТО: https://www.instagram.com/slutsker/