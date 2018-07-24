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Навка в купальнике показала округлившийся живот

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Татьяна Навка

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Татьяна Навка опубликовала фотографии из отпуска. Особо наблюдательные поклонники разглядели у фигуристки, облаченной в купальник, округлившийся живот и немедленно рассыпались в комплиментах и поздравлениях.

Татьяна Навка последовала примеру прочих звезд отечественного шоу-бизнеса и отправилась на отдых в одну из жарких стран. Теперь прославленная фигуристка с завидной регулярностью делится с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram отпускными фотографиями и видеозаписями.

Так, особое внимание поклонников привлекла серия снимков, на которых Татьяна запечатлена в комплекте – бело-розовом полосатом бикини и халате в тон. Завершила образ спортсменка розовыми вьетнамками, соломенной шляпой и большой пляжной сумкой. Фанаты пришли в восторг.

 

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Особо наблюдательные подписчики умудрились разглядеть у Навки беременность. По их мнению, живот фигуристки округлился. "Беременная что ли? Живот словно подрос", "Да, беременна... и много фото в последнее время...", "Ух ты уже три с половиной", "Как будто беременна, животик округлился", "Ты беременна?", "А малыша не ждете случайно? Сыночка надо", – высказались внимательные пользователи Сети.

Напомним, что у Татьяны Навки две дочери. Александра родилась в браке с фигуристом и тренером Александром Жулиным, Надежда – от нынешнего супруга, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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