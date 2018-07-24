Навка в купальнике показала округлившийся живот

Татьяна Навка опубликовала фотографии из отпуска. Особо наблюдательные поклонники разглядели у фигуристки, облаченной в купальник, округлившийся живот и немедленно рассыпались в комплиментах и поздравлениях.
Татьяна Навка последовала примеру прочих звезд отечественного шоу-бизнеса и отправилась на отдых в одну из жарких стран. Теперь прославленная фигуристка с завидной регулярностью делится с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram отпускными фотографиями и видеозаписями.
Так, особое внимание поклонников привлекла серия снимков, на которых Татьяна запечатлена в комплекте – бело-розовом полосатом бикини и халате в тон. Завершила образ спортсменка розовыми вьетнамками, соломенной шляпой и большой пляжной сумкой. Фанаты пришли в восторг.
Особо наблюдательные подписчики умудрились разглядеть у Навки беременность. По их мнению, живот фигуристки округлился. "Беременная что ли? Живот словно подрос", "Да, беременна... и много фото в последнее время...", "Ух ты уже три с половиной", "Как будто беременна, животик округлился", "Ты беременна?", "А малыша не ждете случайно? Сыночка надо", – высказались внимательные пользователи Сети.
Напомним, что у Татьяны Навки две дочери. Александра родилась в браке с фигуристом и тренером Александром Жулиным, Надежда – от нынешнего супруга, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.