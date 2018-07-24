Навка в купальнике показала округлившийся живот

Татьяна Навка последовала примеру прочих звезд отечественного шоу-бизнеса и отправилась на отдых в одну из жарких стран. Теперь прославленная фигуристка с завидной регулярностью делится с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram отпускными фотографиями и видеозаписями.

Так, особое внимание поклонников привлекла серия снимков, на которых Татьяна запечатлена в комплекте – бело-розовом полосатом бикини и халате в тон. Завершила образ спортсменка розовыми вьетнамками, соломенной шляпой и большой пляжной сумкой. Фанаты пришли в восторг.

A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Jul 23, 2018 at 3:11am PDT

Особо наблюдательные подписчики умудрились разглядеть у Навки беременность. По их мнению, живот фигуристки округлился. "Беременная что ли? Живот словно подрос", "Да, беременна... и много фото в последнее время...", "Ух ты уже три с половиной", "Как будто беременна, животик округлился", "Ты беременна?", "А малыша не ждете случайно? Сыночка надо", – высказались внимательные пользователи Сети.