Не поддавайтесь на провокации! Гороскоп на 24 июля

День связан с некоторым снижением деловой активности и, как следствие, напряженностью в профессиональных отношениях. У сослуживцев и партнеров появляются серьезные претензии друг к другу, возникает необходимость пересмотреть условия сотрудничества. Важно оценить ситуацию хладнокровно, оставив в стороне эмоции и не поддаваясь на провокации.
В личной сфере, напротив, ситуация отличается стабильностью и сильным влиянием позитивных тенденций. Этот день подходит для встреч с друзьями и родственниками, начала совместных проектов; вероятно появление новых интересов, можно найти единомышленников и просто завязать интересные знакомства. Звезды предупреждают о вероятности досадных недоразумений и мелких трудностей в поездках, не исключены задержки при пересечении государственных границ, пишет Дворец.
Овен
Овнов ждет весьма сложный фон: нестабильность эмоционального фона провоцирует перемены настроения, которые утомляют ничуть не меньше, чем неотложные профессиональные дела и домашние хлопоты. Итак, наиболее важная цель для вас сегодня – сохранить душевное равновесие, уберечь себя от напрасных переживаний. Больше гуляйте, занимайтесь любимыми делами, старайтесь избегать неприятных встреч.
Состояние финансовых дел, увы, оставляет желать лучшего, поэтому вы должны быть осмотрительны в расходах и, по возможности, экономны. Близкие люди ждут от вас серьезного отношения к общим делам и проблемам, поэтому для того, чтобы блистать остроумием, момент сейчас не самый подходящий.
Телец
День принесет Тельцам обострение семейных проблем и разногласий. Будьте готовы изменить свои планы, чтобы заняться домашними делами, прийти на помощь родственникам; друзьям также наверняка потребуется ваша поддержка. Профессиональные проблемы вы решите без труда. День связан с укреплением авторитета и приобретением полезного опыта.
Жизненный тонус достаточно высок, сил и энергии у вас будет предостаточно. День подходит для того, чтобы определиться с планами на будущее, приступить к реализации наиболее важных ваших замыслов. В личной сфере значительных перемен не произойдет.
Близнецы
День не принесет значительных перемен в профессиональной сфере. Ход некоторых важных для вас дел может замедлиться из-за нерасторопности деловых партнеров, не исключены и серьезные разногласия с коллегами. С другой сторонни, ничто не помешает вам самостоятельно найти ответы на актуальные вопросы, навести порядок в финансовых делах и реализовать наиболее привлекательные и многообещающие идеи.
Отношения влюбленных стабильны, особенно актуальными сегодня становятся взаимовыручка, готовность поддержать друг друга. Начало романтических отношений маловероятно, зато есть шанс найти единомышленников и хороших друзей. Не исключены разногласия с представителями старшего поколения.
Рак
День подготовил Ракам нелегкие испытания – романтические отношения складываются не лучшим образом, да и профессиональные проблемы не исключены. Вероятны серьезные разногласия с деловыми партнерами, некоторые Раки задумаются о полном разрыве отношений, не оправдывающих их ожиданий. Финансовая картина неблагоприятна, вероятны значительные расходы.
В этот день вы можете рассчитывать на помощь и поддержку членов семьи, особенно – представителей старшего поколения. Можно принимать гостей, устраивать небольшие праздники для друзей и родственников. В далеких поездках следует проявлять максимальную осторожность.
Лев
Вполне удачный день, однако связанный с некоторым снижением жизненного потенциала – сократите нагрузки, если хотите избежать переутомления и обострения хронических заболеваний. Если вам предстоит важная встречи, уделите особое внимание своему внешнему виду: сегодня вас встречают по одежке, и она должна быть безупречной. Удачный день как для начала деловых отношений с новыми партнерами, так и для восстановления старых связей; однако в обоих случаях вам будет отведена роль не только лидера и командира, но и ответственного за возможные неудачи.
Личные отношения гармоничны, поводов для конфликтов с близкими не возникнет. Домашние дела и решение бытовых вопросов лучше отложить, посвятив свободное время отдыху или любимому занятию.
Дева
День достаточно гармоничный и спокойный, хотя и не слишком многообещающий. Девам удастся закончить ранее начатые дела, решить давно возникшие проблемы. Подводить итоги, однако, пока рановато – верные выводы будут сделаны несколько позже. Не исключены неожиданные встречи с людьми, к контактам с которыми вы не особенно стремитесь; в дела некоторых представителей знака попытаются вмешаться их давние недоброжелатели.
Разногласия в семье весьма серьезны, сегодня вам едва ли удастся донести до старших родственников свою точку зрения на многие вопросы. Проще будет поладить с любимым человеком, но лишь в том случае, если вы не готовы предъявлять к своей «половинке» слишком высоких требований.
Весы
День не слишком многообещающий, но и серьезных проблем не несущий. Постарайтесь на ставить перед собой недостижимых целей, лучше сосредоточиться на повседневных делах. Принимая важные решения, руководствуйтесь логикой и опирайтесь на факты: вы склонны видеть ситуацию в розовом свете и недооценивать своих противников. Нежелательно отправляться в далекие поездки, иметь дело с иностранцами.
Напряженной будет атмосфера в семье, но до ссор и конфликтов дело не дойдет. Нежелательно выяснять отношения с любимым человеком, да и строительство планов на будущее лучше отложить. Обретению душевного равновесия будут способствовать занятия спортом.
Скорпион
Достаточно благоприятный день, хотя и связанный с определенными испытаниями. С неожиданными трудностями Скорпионы справятся благодаря богатой фантазии и острой интуиции, изобретательность и находчивость также не будут лишними. Полезные советы вы сможете получить от старших родственников, они же охотно помогут в решении финансовых вопросов.
От запланированных развлечений, увы, придется отказаться: пришло время заниматься домашними делами, решать бытовые вопросы. Неплохо складываются отношения с любимым человеком и старыми друзьями; новые знакомства нежелательны. Мужчины сегодня более обычного падки на лесть, что может стать причиной серьезных проблем.
Стрелец
Жизненный тонус Стрельцов высок, поэтому представителям данного знака не страшны никакие проблемы и трудности. Можно начинать работу над масштабными проектами – ваши идеи будут благосклонно встречены руководством и коллегами. Однако помните о том, что спешка крайне нежелательна; необдуманные поступки могут иметь печальные последствия. Не торопитесь договариваться о долгосрочном сотрудничестве с людьми, которых плохо знаете.
Возможны разногласия со старшими родственниками, ссоры с членами семьи. Ваше стремление к лидерству выражено очень ярко, и не всегда оно принимает приемлемую для окружающих форму.
Козерог
Козерогов ждет приятный и спокойный день, который можно посвятить интересным делам, общению с друзьями, отдыху. Профессиональная активность невысока, но и проблем, требующих немедленного решения, не возникнет; вы можете позволить себе расслабиться, отвлечься. Улучшается финансовая ситуация, можно делать покупки и инвестиции, в том числе и крупные.
Спокойствие, размеренность и стабильность в сфере личных отношений вас наверняка порадуют. Постарайтесь не преподносить близким сюрпризов, заранее информируйте родственников и друзей о своих планах – эти нехитрые меры помогут избежать споров и недопонимания.
Водолей
Водолеи едва ли смогут похвастаться высоким жизненным потенциалом: сказывается накопившаяся за неделю усталость, потребность в отдыхе становится особенно острой. Однако обстоятельства складываются так, что приложить некоторые усилия все же придется. При известной настойчивости вы сможете добиться определенных профессиональных успехов, решить проблему, беспокоящую не только вас, но и ваших коллег.
Будьте осторожнее в отношениях с новыми людьми: нельзя верить заманчивым обещаниям, заключать рискованные сделки, связывать себя трудновыполнимыми обязательствами. День подходит для встречи с любимым человеком, романтической прогулки.
Рыбы
С деловой точки зрения день неудачен. Профессиональные проблемы весьма серьезны, а способ их решения остается для вас загадкой. К счастью, есть возможность на время отложить любые действия и просто понаблюдать за развитием ситуации. Не рискуйте своими и чужими деньгами и помните, что шансы обогатиться быстро и без усилий сегодня близки к нулю. От незапланированных покупок тоже лучше отказаться.
Вы не склонны откровенничать с членами семьи, что может привести к недоразумениям – вас могут заподозрить в сокрытии важной, но неприятной информации. Любимый человек, к счастью, едва ли станет беспокоить вас назойливыми расспросами, зато с удовольствием откликнется на предложение приятно провести время на природе.