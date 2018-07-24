Не поддавайтесь на провокации! Гороскоп на 24 июля

В личной сфере, напротив, ситуация отличается стабильностью и сильным влиянием позитивных тенденций. Этот день подходит для встреч с друзьями и родственниками, начала совместных проектов; вероятно появление новых интересов, можно найти единомышленников и просто завязать интересные знакомства. Звезды предупреждают о вероятности досадных недоразумений и мелких трудностей в поездках, не исключены задержки при пересечении государственных границ, пишет Дворец.

Овен

Овнов ждет весьма сложный фон: нестабильность эмоционального фона провоцирует перемены настроения, которые утомляют ничуть не меньше, чем неотложные профессиональные дела и домашние хлопоты. Итак, наиболее важная цель для вас сегодня – сохранить душевное равновесие, уберечь себя от напрасных переживаний. Больше гуляйте, занимайтесь любимыми делами, старайтесь избегать неприятных встреч.

Состояние финансовых дел, увы, оставляет желать лучшего, поэтому вы должны быть осмотрительны в расходах и, по возможности, экономны. Близкие люди ждут от вас серьезного отношения к общим делам и проблемам, поэтому для того, чтобы блистать остроумием, момент сейчас не самый подходящий.

Телец

День принесет Тельцам обострение семейных проблем и разногласий. Будьте готовы изменить свои планы, чтобы заняться домашними делами, прийти на помощь родственникам; друзьям также наверняка потребуется ваша поддержка. Профессиональные проблемы вы решите без труда. День связан с укреплением авторитета и приобретением полезного опыта.

Жизненный тонус достаточно высок, сил и энергии у вас будет предостаточно. День подходит для того, чтобы определиться с планами на будущее, приступить к реализации наиболее важных ваших замыслов. В личной сфере значительных перемен не произойдет.

Близнецы

День не принесет значительных перемен в профессиональной сфере. Ход некоторых важных для вас дел может замедлиться из-за нерасторопности деловых партнеров, не исключены и серьезные разногласия с коллегами. С другой сторонни, ничто не помешает вам самостоятельно найти ответы на актуальные вопросы, навести порядок в финансовых делах и реализовать наиболее привлекательные и многообещающие идеи.

Отношения влюбленных стабильны, особенно актуальными сегодня становятся взаимовыручка, готовность поддержать друг друга. Начало романтических отношений маловероятно, зато есть шанс найти единомышленников и хороших друзей. Не исключены разногласия с представителями старшего поколения.

Рак

День подготовил Ракам нелегкие испытания – романтические отношения складываются не лучшим образом, да и профессиональные проблемы не исключены. Вероятны серьезные разногласия с деловыми партнерами, некоторые Раки задумаются о полном разрыве отношений, не оправдывающих их ожиданий. Финансовая картина неблагоприятна, вероятны значительные расходы.

В этот день вы можете рассчитывать на помощь и поддержку членов семьи, особенно – представителей старшего поколения. Можно принимать гостей, устраивать небольшие праздники для друзей и родственников. В далеких поездках следует проявлять максимальную осторожность.

Лев