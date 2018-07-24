Читай правила секса на одну ночь.

Не затягивай с флиртом

Мы и сами знаем, что после того, как ты ее увидел, то сразу же прикинул в своей голове дальнейших ход событий и определился с тактикой захвата. Но торопиться не стоит. Хоть секс на одну ночь ценен именно тем, что это просто секс, постарайся все же найти в себе силы на короткую беседу. Избегай нашептывания банальностей, ведь девушка тоже не ждет от тебя декламирования стихов и долгих ухаживаний.

Держи дом в чистоте

Прежде чем решится на сиюминутное увлечение, тебе стоит заранее подготовиться. И речь не только о заправленном постельном белье и вымытых полах, но и о надежно спрятанных фотографиях своей бывшей пассии. Девушка может с непривычки нервничать, поэтому не давай ей для этого повода.

Выпивай в меру

Чтобы успокоить нервы, немного выпей для храбрости. Пара бокалов не помешает в данном случае, но не больше. Ты же хочешь хоть что-то помнить утром?

Не перегибай

Этот пункт касается разного рода эротических фантазий, которые тебе вздумается реализовать в эту ночь. Для осуществления таких желаний нужно искать себе партнера на специальных форумах, а не в баре после работы. Либо начинать строить отношения с человеком, который будет разделять твою страсть к плеткам и связываниям.

Будь тактичен