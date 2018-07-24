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Правила секса на одну ночь

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ФОТО: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson

Мимолетная влюбленность порой толкает нас в объятия, в которых мы вряд ли проведем больше одной ночи.

MensCult расскажет, как оставаться благородным рыцарем, если твои намерения не предполагают дальнейшего развития событий.

Читай правила секса на одну ночь.

Не затягивай с флиртом

Мы и сами знаем, что после того, как ты ее увидел, то сразу же прикинул в своей голове дальнейших ход событий и определился с тактикой захвата. Но торопиться не стоит. Хоть секс на одну ночь ценен именно тем, что это просто секс, постарайся все же найти в себе силы на короткую беседу. Избегай нашептывания банальностей, ведь девушка тоже не ждет от тебя декламирования стихов и долгих ухаживаний.

Держи дом в чистоте

Прежде чем решится на сиюминутное увлечение, тебе стоит заранее подготовиться. И речь не только о заправленном постельном белье и вымытых полах, но и о надежно спрятанных фотографиях своей бывшей пассии. Девушка может с непривычки нервничать, поэтому не давай ей для этого повода.

Выпивай в меру

Чтобы успокоить нервы, немного выпей для храбрости. Пара бокалов не помешает в данном случае, но не больше. Ты же хочешь хоть что-то помнить утром?

Не перегибай

Этот пункт касается разного рода эротических фантазий, которые тебе вздумается реализовать в эту ночь. Для осуществления таких желаний нужно искать себе партнера на специальных форумах, а не в баре после работы. Либо начинать строить отношения с человеком, который будет разделять твою страсть к плеткам и связываниям.

Будь тактичен

Не нужно портить девушке настроение и сразу после секса вызывать ей такси. Если, конечно же, она сама тебе не намекнет. Соблюдая тактичность, ты обеспечишь себе успех разовой встречи и подготовишь почву для дальнейших. Если она все же осталась на ночь, то максимум, который вы оба можете себе позволить, это повторить, то что происходило ночью. А потом проводить ее до такси.

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