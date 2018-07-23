«Поют свои песни»: Максим Галкин показал веселый ролик с детьми

"Поют уже какие-то свои песни, танцуют свои танцы, работают с воображаемыми предметами, а так хотелось, чтобы хоть кто-то в семье не был артистом", – подписал видео Галкин.

Подобные видео – не редкость для Instagram артиста. Он часто радует поклонников короткими видеороликами, на которых детки демонстрируют свои таланты. Галкин часто получает в комментариях сообщения с комплиментами в адрес малышей: "Какие они милые и хорошие", "Солнышки! Каждое видео с ними вызывает море умиления", "Это что-то потрясающее!!! Смотрю на них и настроение поднимается)", "Любуемся вашими детками ! Какие они интересные, красивые и умненькие! Видно, что не обделены вниманием".