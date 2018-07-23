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«Поют свои песни»: Максим Галкин показал веселый ролик с детьми

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Пугачева, Галкин и их дети

ФОТО: Instagram

Знаменитый шоумен и комик Максим Галкин активно ведет свой профиль в Instagram. Недавно он публиковал видеоролики с отдыха всем семейством на Кипре. На этот раз он решил поделиться веселым роликом с их с Аллой Пугачевой 4-летними двойняшками – Лизой и Гарри. На нем малыши поют и танцуют. Видео уже набрало почти 2,5 млн просмотров, пишет Сегодня.

"Поют уже какие-то свои песни, танцуют свои танцы, работают с воображаемыми предметами, а так хотелось, чтобы хоть кто-то в семье не был артистом", – подписал видео Галкин.

Подобные видео – не редкость для Instagram артиста. Он часто радует поклонников короткими видеороликами, на которых детки демонстрируют свои таланты. Галкин часто получает в комментариях сообщения с комплиментами в адрес малышей: "Какие они милые и хорошие", "Солнышки! Каждое видео с ними вызывает море умиления", "Это что-то потрясающее!!! Смотрю на них и настроение поднимается)", "Любуемся вашими детками ! Какие они интересные, красивые и умненькие! Видно, что не обделены вниманием".

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