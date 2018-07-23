Модель, которая целовалась с Мадонной в клипе, рассказала о ее помешательстве

Аманде Казалет сейчас 53 года, она воспитывает двоих детей и живет в Сент-Олбансе. Но до тихой семейной жизни женщина, будучи замужем, крутила роман со знаменитой певицей.

В 1990 году Мадонна попросила её сняться в своём клипе, однако юная модель никак не ожидала, что поцелуй зайдёт так далеко. Певица поцеловала её с языком, и девушка подыграла. Эта встреча оставила неизгладимое впечатление для Мадонны.

"Мадонна стала одержима мной. В то время я не обращала на это внимания, но, оглядываясь назад, я понимаю, что мной воспользовались", - сказала Аманда.

В прошлом месяце на аукционе появилось письмо, написанное знаменитостью, в котором она признаётся в своих чувствах. В романтическом послании говорилось, что Аманда — "самая красивая женщина в мире". Впервые Мадонна, которой в этом году исполняется 60 лет, заметила Аманду на показе Жан-Поля Готье. На то время девушка была музой знаменитого дизайнера.

Скандальный клип был снят на песню Justify My Love. Когда Аманда приехала на съёмочную площадку, то девушку сразу предупредили о поцелуе. Впрочем, модель не была против, так как на тот момент считала себя бисексуальной и отнеслась к этому как к любой другой актёрской роли. Однако после съёмок Аманде стали приходить любовные письма от Мадонны.

"Я до смерти хочу снова тебя поцеловать. Фантазирую об этом постоянно. Я знаю, что ты замужем и беременна, и я не могу объяснить свою одержимость, но тем не менее она есть. Меня привлекает очень мало женщин с такой силой", - из письма Мадонны.