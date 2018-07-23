Фото и видео: самый одинокий человек в мире: фермеры убили всех из его племени 22 года назад

Чиновники из бразильского штата Рондония сняли на видео последнего выжившего члена племени, которое было уничтожено фермерами больше 20 лет назад. Всё это время абориген жил в одиночестве, добывая пропитание охотой, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.
Мужчина, получивший прозвище Человек в яме, впервые был замечен ещё в 1996 году и снят на видео два года спустя. На этот раз мужчина попал в кадр во время рубки деревьев самодельным инструментом.
В 1995 году фермеры атаковали племя аборигенов и, по данным FUNAI, в живых остался только этот мужчина.
Эксперты полагают, что абориген живёт в одиночестве с тех пор, как фермеры убили пять членов его племени. По их мнению, Человеку в яме около пятидесяти лет и почти всё своё время он посвящает охоте на птиц, свиней и обезьян. Пропитание мужчина добывает с помощью лука. Кроме того, он имеет небольшой огород, на котором выращивает папайю и кукурузу.
Из-за строгих бразильских законов учёным запрещено взаимодействовать с выжившим аборигеном. Они не знают его имени и возраста и не могут уточнить подробности гибели его племени. Лишь чиновники периодически наведываются в место обитания Человека в яме, чтобы убедиться, что он всё ещё жив.
Бразильское правительство издало указ, в котором говориться, что, поскольку речь идет о последнем члене племени, следует учредить заповедник на территории его обитания.
В Бразилии одной из самых важных тем считается защита коренных аборигенов.