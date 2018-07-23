Фото и видео: самый одинокий человек в мире: фермеры убили всех из его племени 22 года назад

Мужчина, получивший прозвище Человек в яме, впервые был замечен ещё в 1996 году и снят на видео два года спустя. На этот раз мужчина попал в кадр во время рубки деревьев самодельным инструментом.

Helikopterilt tehtud foto Amazonase ühe põlishõimu elukohast ФОТО: LUNAE PARRACHO / REUTERS/Scanpix

В 1995 году фермеры атаковали племя аборигенов и, по данным FUNAI, в живых остался только этот мужчина.

Amazonase ühe põlishõimu viimane liige ФОТО: / AP/Scanpix

Эксперты полагают, что абориген живёт в одиночестве с тех пор, как фермеры убили пять членов его племени. По их мнению, Человеку в яме около пятидесяти лет и почти всё своё время он посвящает охоте на птиц, свиней и обезьян. Пропитание мужчина добывает с помощью лука. Кроме того, он имеет небольшой огород, на котором выращивает папайю и кукурузу.

Pilt videost, millel on Amazonase ühe hõimu viimane esindaja ФОТО: / AP/Scanpix

Из-за строгих бразильских законов учёным запрещено взаимодействовать с выжившим аборигеном. Они не знают его имени и возраста и не могут уточнить подробности гибели его племени. Лишь чиновники периодически наведываются в место обитания Человека в яме, чтобы убедиться, что он всё ещё жив.

Amazonase Akuntsu hõimu esindaja näitamas vibulaskmist ФОТО: APU GOMES / AFP/Scanpix

Бразильское правительство издало указ, в котором говориться, что, поскольку речь идет о последнем члене племени, следует учредить заповедник на территории его обитания.

Amazonase ühe põlishõimu liikmed ФОТО: LUNAE PARRACHO / REUTERS/Scanpix

В Бразилии одной из самых важных тем считается защита коренных аборигенов.