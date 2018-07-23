Олег Газманов в прекрасной физической форме: сколько раз отжимается 67-летний артист

Народный артист Российской Федерации в свой день рождения разместил в Instagram ролик, на котором продемонстрировал, что нисколько не утратил былой физической формы, пишет Joinfo.
Артист непринужденно отжался 67 раз подряд за очень быстрый промежуток времени (менее минуты), чем вызвал настоящее восхищение фолловеров.
Свое видео эстрадный певец подписал так «Обычно я отжимаюсь столько раз сколько мне лет. Сегодня в свой ДР я прибавил 1 раз. как обещал ... итого 67- считайте... я должен уложиться в 1 минуту...» (Орф. и пункт. авторов здесь и далее сохранены, прим. Ред.)
Выполнив запланированное число отжиманий, Олег Газманов не скрывал своего восторга на видео, а поклонники звезды точно так же не скрывали эмоций в комментариях под роликом. Кроме того, подписчики искренне поздравляли популярного певца с днем рождения, желая от всего сердца всего самого наилучшего своему кумиру.
«От всего сердца, с днем рождения!!!», «Эталон настоящего мужчины!!! С днём рождения, Олег», «Вот бы всем мужчинам в 67 лет быть в такой замечательной спортивной форме! С днём рождения Вас, Олег Михайлович!!!», «Просто НЕВЕРОЯТНО. Я ваш фанат с детства... достойный пример всей нашей молодежи. С днём рождения Олег! Ура!».