Олег Газманов в прекрасной физической форме: сколько раз отжимается 67-летний артист

Артист непринужденно отжался 67 раз подряд за очень быстрый промежуток времени (менее минуты), чем вызвал настоящее восхищение фолловеров.

Свое видео эстрадный певец подписал так «Обычно я отжимаюсь столько раз сколько мне лет. Сегодня в свой ДР я прибавил 1 раз. как обещал ... итого 67- считайте... я должен уложиться в 1 минуту...» (Орф. и пункт. авторов здесь и далее сохранены, прим. Ред.)

A post shared by oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) on Jul 22, 2018 at 8:46am PDT

Выполнив запланированное число отжиманий, Олег Газманов не скрывал своего восторга на видео, а поклонники звезды точно так же не скрывали эмоций в комментариях под роликом. Кроме того, подписчики искренне поздравляли популярного певца с днем рождения, желая от всего сердца всего самого наилучшего своему кумиру.