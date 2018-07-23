Пупок преткновения. Резко похудевшую звезду реалити-шоу поймали на лжи

28-летняя девушка опубликовала фото и подписала снимок "Хорошее зеркало для девушек = счастливое сердце".
Звезду реалити-шоу Geordie Shore уличили в фотошопе. Девушка которая умело уменьшила свое тело в объемах и даже смогла нарисовать пресс. Подозрения в обмане закрались после того, как подписчики обратили внимание на слишком маленький пупок Шарлотты Кросби и "поплывший" локоть, сообщает The Sun.
На снимке 28-летняя девушка стоит перед зеркалом в одном топе и со спущенными шортами. В подписи к фото она написала: "Хороше зеркало для девушки = счастливое сердце". Однако пользователи удивились, как пупок может находиться так высоко на теле и быть столь маленьким.
Всего двумя месяцами ранее папарацци засняли девушку в весьма неприглядном виде. Тогда Шарлотта уплетала за обе щёки фастфуд, а ее формы еле помещались в маленькое платье.
"Как такое может быть? Так быстро после отпуска в прошлом месяце. Я не говорю, что она была толстой, но всё же весила гораздо больше. Я просто в шоке от таких быстрых результатов", - пишут в комментариях.