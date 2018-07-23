Пупок преткновения. Резко похудевшую звезду реалити-шоу поймали на лжи

Звезду реалити-шоу Geordie Shore уличили в фотошопе. Девушка которая умело уменьшила свое тело в объемах и даже смогла нарисовать пресс. Подозрения в обмане закрались после того, как подписчики обратили внимание на слишком маленький пупок Шарлотты Кросби и "поплывший" локоть, сообщает The Sun.

A post shared by Charlotte Letitia Crosby (@charlottegshore) on Jul 17, 2018 at 12:41am PDT

На снимке 28-летняя девушка стоит перед зеркалом в одном топе и со спущенными шортами. В подписи к фото она написала: "Хороше зеркало для девушки = счастливое сердце". Однако пользователи удивились, как пупок может находиться так высоко на теле и быть столь маленьким.

Всего двумя месяцами ранее папарацци засняли девушку в весьма неприглядном виде. Тогда Шарлотта уплетала за обе щёки фастфуд, а ее формы еле помещались в маленькое платье.

A post shared by Charlotte Letitia Crosby (@charlottegshore) on Jul 13, 2018 at 11:46pm PDT