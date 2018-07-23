Спите рядом с мобильным телефоном? Вот какими проблемами это вам грозит!

Также полезными будут рекомендации по устранению негативных последствий, связанных с онкозаболеваниями, психическим здоровьем и проблемами репродуктивного здоровья.

Исследования проводились Калифорнийским департаментом здравоохранения исходя из того, что мобильные телефоны излучают низкочастотные радиосигналы для передачи информации. По сравнению с другими излучениями эти волны не очень опасны для человека, но есть ряд моментов, которые надо учитывать для минимизации их последствий, особенно для детей.

Наибольшая вероятность оказаться под негативным воздействием излучения возникает при постоянном ношении мобильного телефона близко к телу и при передаче файлов большого объема.

«Нахождение телефона непосредственно на теле никогда не было хорошей идей», - отметила доктор Девра Дэвис.

Это касается не только ношения в карманах одежды, но и прикладывания телефона к голове во время разговора.

Уважающие себя производители электронных устройств, например, компания Apple, в своих инструкциях предупреждают пользователей о наличии радиоизлучения в их айфонах. (Кто бы только читал эти инструкции внимательно!) И хотя уровень радиации соответствует нормам безопасности, даются советы по использованию встроенных функций, которые помогут избежать негативных последствий. Например, громкая связь.

Особое внимание исследователи обращают на разрушительное воздействие излучения на неокрепший организм ребенка, что может приводить к опухолям мозга, заболеваниям ушей из-за частого контакта телефона с головой. В свою очередь, психологи связывают снижение уровня внимания, проблемы психического здоровья и нарушения сна у подростков с постоянным ношением и использованием гаджетов.

Например, во Франции с недавнего времени запретили использование мобильных телефонов в начальной и средней школах. Доктор Дэвис прокомментировала так:

«Французы тестировали телефоны в том режиме, как они обычно используются людьми. И сделали выводы, что уровень радиочастот превышает допустимую норму в четыре раза. Если сравнить с американскими стандартами, то результаты в семь раз выше рекомендованного уровня».

Еще один момент касается репродуктивной функции человека. На основе исследований сделаны выводы, что мужчины, которые постоянно носят мобильные телефоны в карманах брюк, имеют более низкое количество и качество сперматозоидов.

Наибольшее воздействие радиоволн происходит при наличии в телефоне двух или более сим-карт, передаче и получении файлов больших размеров, а также использовании гаджета в движущемся транспорте, так как для ловли сигнала требуется более мощное соединение.

Отсюда рекомендации специалистов:

носите телефон в сумке, а не в карманах одежды, особенно летом, когда используются тонкие ткани;

не кладите телефон под подушку во время сна, минимальное расстояние – вытянутая рука, а еще лучше – несколько метров;

не держите телефон возле головы во время передачи медиафайлов;

при разговоре используйте функцию громкой связи или блютус, а еще лучше – отправляйте смс-сообщения.