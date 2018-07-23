54-летняя жена Игоря Крутого взбудоражила снимком в купальнике

Композитор и продюсер Игорь Крутой улетел отдыхать на курорт Порто-Черво в Сардинии. Его супруга не могла не поделиться фотографией побережья и хорошей фигурой, которая восхитила всех. Ольга, которой 54 года, похвасталась отличной фигурой в красном купальнике. Снимок она подписала кратко: "Ах, лето!".

Подписчики назвали Ольгу идеалом женской красоты и выразили свое восхищение ее формами. "Ух ты, ну и фигурка! Класс! В чем секрет?", "Я вами восхищаюсь! Вы красотка!", "Ольга, отлично выглядите! Прекрасная фигура! Вы образец для подражания", – написали поклонники в Instagram.

A post shared by Ольга Крутая/ Olga Kroutoi (@olgakroutoi) on Jul 21, 2018 at 8:34am PDT

Вместе с родителями отдыхает и их младшая дочь Александра, которая три дня назад отпраздновала свое 15-летие. Супруги не стали устраивать шумной вечеринки и большого праздника, а отметили день рождения в семейном кругу. "С Днем Рождения моя маленькая девочка", - написал Игорь Крутой в Instagram. "С днем рождения, Сашенька! Будь, счастлива и здорова", – присоединилась к нему супруга.